Fischer har gitt råd til vindkraft-selskap

Nyutnevnt statssekretær Mathias Fischer har nylig hatt oppdrag for vindkraftutbygger og deltatt i arbeidet med omstridt reklamefilm.

ROLLEBYTTE: Nyutnevnt statssekretær Mathias Fischer i Klima- og miljødepartementet har hatt oppdrag for landets største private vindkraftutbygger. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (Arkiv)

Fischer blir ny statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Han kommer fra stillingen som rådgiver i kommunikasjonsbyrået Try Råd.

Daglig leder Sindre Beyer har på forespørsel fra BT sendt kundelisten til Fischer, som er tidligere politisk kommentator i BT og TV 2.

Kundelisten viser at Mathias Fischer har jobbet på oppdrag for vindkraftselskapet Norsk Vind AS.

Norsk Vind AS er involvert i 14 prosjekter her i landet, deriblant planene om Hordavind-prosjektet i Masfjorden, Modalen og Lindås.

Reklamekampanje

Norsk Vind AS lanserte ved årsskiftet en omfattende reklamekampanje for utbygging av norsk vindkraft. Sentralt i denne kampanjen er foruten en reklamefilm, også en stor klimaklokke som ble satt opp i Høg-Jæren vindpark i Rogaland.

Det er byrået Try Reklame som står bak kampanjen. Dette byrået er en del av Try-huset, et av landets mest profilerte selskaper innen PR-rådgiving, kommunikasjon og reklame.

TELLER NED: Denne klimaklokken til Norsk Vind AS på Jæren driver nedtelling til år 2030 for å markere at det haster å få ned klimagassutslippene. Foto: Norsk Vind AS

I reklamefilmen vises klokken mot slutten, der den teller ned til utgangen av 2030 med teksten «Klokken tikker ned mot 2030. Vi har ingen tid å miste».

Filmen er av noen kritikere anklaget for å kunne skape klimaangst hos barn.

68 henvendelser

Forbrukertilsynet hadde tirsdag denne uken mottatt 68 henvendelser om reklamekampanjen, både formelle klager og tips.

– Henvendelsene går på at det blir brukt skremmende bilder og lys som er egnet til å gi barn klimaangst, sa direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet til Aftenbladet tidligere denne uken.

Haugseth varslet da at tilsynet ville se nærmere på om kampanjen kan være i strid med markedsføringsloven. Hun la til at reklame «ikke skal brukes til å skape frykt, heller ikke for miljø og klima».

– Har deltatt

Den nyutnevnte statssekretæren med fortid som Venstre-politiker i Bergen, har selv delt filmen med sine 11.600 følgere på Twitter-konto og føyde til kommentaren:

«Vi må handle raskt. Derfor trenger vi vindkraft».

Til BT opplyser Fischer at han har vært en del av teamet på Klimaklokken-kampanjen.

– Jeg jobbet hovedsakelig med å skrive tekst til nettsiden, opplyser Fischer i en tekstmelding.

Talsperson for reklamefilmen i Norsk Vind, Espen Borgir Christophersen, opplyser dette til BT om Fischers rolle:

«Vi har benyttet Try i reklamefilmen Klimaklokka. Flere personer har deltatt, deriblant Mathias Fischer», skriver han i en SMS til BT. Han tilføyer at selve filmen er laget av selskapet Motion Blur.

Jobbet for NHO og Gyldendal

Talsperson for reklamekampanjen i Norsk Vind, Espen Borgir Christophersen, svarte dette på anklagene om at filmen kan skape angst hos barn:

– Jeg tror og håper ikke at det skaper angst. Vi har brukt sterke virkemidler, men dette er et budskap som FN står bak. Folk bør være bekymret, sa han til Aftenbladet.

Ifølge kundelisten, har Fischer også jobbet for NHO, Gyldendal, Igaidi, Oslo universitetssykehus og Redningsselskapet.

– Mathias Fischer har vært i Try Råd i en kort periode, så mange av oppdragene er små og begrenset, skriver daglig leder Sindre Beyer i en e-post til BT.

