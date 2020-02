Giske vraket som Trøndelags-kandidat av eget lokallag

Trond Giskes eget lokallag har ikke satt ham på listen over kandidater til styret i Trøndelag Arbeiderparti.

Trond Giske (Ap) fotografert under NHOs årskonferanse. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det var Adresseavisen som omtalte saken først. Også VG har kilder med samme informasjon.

Mens krefter i Trøndelag Ap har jobbet for å få Giske som kandidat, leverer Trondheim Arbeidersamfunn torsdag en liste uten Giskes navn, ifølge de to avisene.

Vrakingen av Giske er i strid med anbefalingene til Trondheim Ap, som Trondheim Arbeidersamfunn er et lokallag innenfor.

Arbeiderpartiet i Trondheim foreslo tidligere i februar Trond Giske som medlem i fylkeslagets styre, men ville ikke si om han var ønsket som ny leder eller ikke. Det har blitt spekulert i om Giske vil komme inn i ledelsen gjennom et kompromiss som fører til at ordfører Amund Hellesø (43) i Nærøysund blir ny fylkesleder, mens Giske blir en av nestlederne og en kvinne blir den andre nestlederen.

Et nestlederverv vil gi Giske en plass i partiets landsstyre.

Amund Hellesø sa i et intervju med VG tirsdag at han er villig til å bli fylkesleder dersom det kan virke samlende på partiet. Hellesø og Ap fikk 38 prosent oppslutning i sin egen kommune under siste lokalvalg.

Trøndelag Ap holder årsmøte 20. til 22. mars der de også skal velge ny leder.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

