Regjeringen: Alle som er hjemme under skole- og barnehagekarantene, får omsorgspenger

Skoler og barnehager stenges over hele landet på grunn av koronaviruset. Foreldrene som er hjemme med barn, vil ha rett til omsorgspenger, sier regjeringen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at foreldre som er hjemme med barna, vil ha rett til omsorgspenger. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Når barnehager og skoler nå stenger, ber vi alle om å være smidige og vi håper at arbeidstakere og arbeidsgivere kan finne løsninger lokalt i tråd med de beste tradisjoner i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Mange bedrifter har eller skal innføre hjemmekontor, men der det ikke finnes andre løsninger, vil omsorgspenger være en mulighet, understreker Røe Isaksen.

Vurderer å endre kvoten

– Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen, sier han.

Omsorgspenger er også kjent som sykt barn-dager. Røe Isaksen sier at regjeringen nå vurderer å endre kvoten. I dag kan hver forelder være borte ti dager per kalenderår om man har ett eller to barn, og 15 dager om man har tre eller flere barn.

– Regjeringen følger utviklingen og vil også vurdere å utvide antall dager foreldre kan være hjemme. Vi vil også vurdere å gjøre ordningen mer fleksibel slik at man ikke har brukt opp én hel dag hvis man er én time hjemme, sier han.

– Beregnes på samme måte som sykepenger

Arbeidstakerorganisasjonen Parat opplyser i en pressemelding at stengte skoler i seg selv ikke er grunnlag for fritak for arbeidsplikten.

– Regjeringen har likevel besluttet at skole- og barnehagestengningen vil likestilles med sykdom hos egne barn, og varslet en utvidelse av perioden foreldre kan være hjemme ved barns sykdom etter arbeidsmiljøloven paragraf 12-9, sier Parat-advokat Vetle W. Rasmussen i en pressemelding.

– Dette innebærer at foreldre som er hjemme med barna vil motta omsorgspenger etter folketrygdloven. Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Normalt utbetales omsorgspenger direkte fra arbeidsgiver, sier Parat-advokaten.

I pressmeldingen understreker Rasmussen at behovet for å være hjemme med egne barn vil avhenge av den enkelte families og barns behov.

Statsministeren har vært tydelig på at spesielt utsatte grupper burde avstå fra barnepass.

– Etter arbeidsmiljøloven paragraf 12-9 har derimot foreldre kun rett til å være hjem med syke barn til og med det året barnet fyller 12 år. Dette fordi barna anses å ha særlige omsorgsbehov som tilsier at foreldrene skal kunne være hjemme, sier Rasmussen i pressemeldingen.

– Må avtales med arbeidsgiver

Dersom regjeringen likevel ikke gjør spesielle tilpasninger som sikrer inntekt for de som må passe egne barn, må eventuelt fritak for arbeidsplikten avtales nærmere med arbeidsgiver i det enkelte tilfellet, går det frem av pressemeldingen.

– I den grad arbeidsgiver innvilger permisjon, er det da opp til arbeidsgiver om dette gjøres med eller uten lønn. Alternativet til permisjoner er avvikling av ferie eller eventuell avspasering. For arbeidsgiver vil det være naturlig å se til permisjonsreglene knyttet til barns sykdom opp til fylte 12 år, i vurderingen av hvorvidt det foreligger særlige omsorgsbehov som tilsier permisjon, sier Parat-advokaten.