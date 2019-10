Regjeringen dropper nasjonal rammeplan for vindkraft

Etter massiv motstand fra kommunene vil regjeringen skrote NVEs forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt å legge vekk denne nasjonale rammen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft fremover, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Statsministeren gjør dermed alvor at det hun allerede i august sa Bergens Tidende om at det var aktuelt å skrote den omstridte planen.

Nyheten slo likevel ned som en bombe på den store energikonferansen som pågår på Fornebu torsdag og fredag.

Det har kommet over 5.000 høringssvar om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la fram i april.

Der pekte NVE ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

Flertall sier nei

I høringsrunden har 56 kommuner svart. 49 kommuner sier klart nei til vindturbiner, blant dem samtlige kommuner i Vestland fylke som er berørt av den nasjonale rammen, mens tre kommuner er skeptiske.

– Begynn der kraften trengs

I Masfjorden var Fjonfjella vest for E39 utpekt som velegnet for vindkraft. Grunneiere var positive, men kommunestyret sa klart nei. Nå kjenner ordfører Karstein Totland (H) på lettelse:

– Regjeringen begynte i feil ende med denne planen. Det kjentes som de gikk til krig og det hadde ingen hensikt å fortsette, sier han.

Vindmøller i Fjonfjella betyr ikke bare veiutbygging langt til fjells og 250 meter høye møller med blinkende lys. For å få kraften ut av området, kreves det to nye monsterlinjer, påpeker ordføreren.

– Hvis vi må ta en nasjonal dugnad for dette grønne skiftet, kan de begynne med vindkraftutbygging der kraften trengs. Oslo-marka er en mulighet. I Bergen har de et glimrende platå bak Ulriken, sier Totland.

– Bra for oss

– Regjeringens beslutning er bra for oss, sier Hallvard Oppedal (Sp), ordfører i Gulen.

Gulen ligger innenfor et av de 13 områdene NVE anbefalte for utbygging.

I Gulen har NVE gitt konsesjon til vindmøller ved innseilingen til Sognefjorden. Klagesaken ligger hos olje- og energiministeren.

– Den saken er kommet så langt at planene neppe blir stoppet, men når det gjelder fremtidige konsesjonssøknader er det en fordel at planen blir skrotet, sier ordføreren.

Oppedal har fått signaler om at selskapet Norsk Vindenergi vil ta opp igjen planene om vindmøller på Sandøy. Her var det tidligere avslått å gi konsesjon.

Oppedal sier han nå vil be om et møte med olje- og energiministeren om klagesaken som ligger på ministerens bord.

Der kan den bli liggende lenge.

På vent

Alle konsesjonssøknader om vindkraft som ligger til behandling hos NVE, har ligget på vent under høringsrunden. Nå er ventetiden ytterligere forlenget inntil det har kommet en avklaring på endringer i konsesjonssystemet, varsler olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

– Når vi inviterer til å få innspill, så har vi jo også til hensikt å lytte. Det er det vi gjør, og vi ser et behov for å gjøre noe med konsesjonssystemet nettopp for å gjøre et godt system enda bedre for å forebygge konflikter som vi har sett det har vært rundt enkelte utbygginger av vindkraft, sier Freiberg til NRK.

Han varsler full gjennomgang av konsesjonssystemet.

–Tidsfrister, involvering av kommunen og detaljnivået er ting som vi ser om det er grunnlag for å se på og gjøre bedre enn det er i dag, sier Freiberg.

Sprikende syn

Blant partiene på Stortinget er det ulike meninger om saken. Både Frp, Senterpartiet og KrF mener kommunene må ha vetorett, mens Ap vil tillegge kommunens syn stor vekt, men ikke gi kommunene vetorett.

Rødt mener Stortinget må trekke i nødbremsen og be regjeringen stoppe alle vindkraftutbygginger inntil den nye nasjonale planen er på plass, mens politikere fra SV og Høyre har tatt til orde for at staten må overkjøre kommunene, blant annet fordi det er et stort sprik mellom behovet for miljøvennlig energi og hva kommunene vil si ja til.