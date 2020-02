Statsministeren feiret samenes nasjonaldag med barna

Barna i Samisk barnehage på Tøyen i Oslo feiret samenes nasjonaldag med statsminister Erna Solberg på besøk.

FEST: Statsminister Erna Solberg og flere ministre besøker Samisk barnehage på Tøyen i Oslo i forbindelse med samenes nasjonaldag. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

«Heter det samenes nasjonaldag eller samefolkets dag?»

Dette er en debatt som blusser opp hvert år rundt 6. februar. I statsministerens kalender står det at hun markerer samefolkets dag, men spør du noen med samisk bakgrunn, vil du nok få beskjed om at det heter samenes nasjonaldag.

Oversettelse

Regjeringen har tidligere uttalt at de velger å bruke «samefolkets dag» fordi det er navnet som er forankret i flaggforskriften. På sametingets nettsider står følgende:

«Begrepene 'samefolkets dag' og 'samisk folkedag' har etablert seg som følge av upresise oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet 'nasjonaldag' av enkelte har vært oppfattet som kontroversielt. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet 'nasjonaldag'.»

Språkrådet støtter samenes bruk av ordet 'Nasjonaldag'

Skulle du fremdeles være i tvil, er alle enige i bruken av det nordsamiske sámi álbmotbeaivi.

BESØK: Statsminister Erna Solberg, flankert av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande, besøker Samisk barnehage på Tøyen i Oslo i forbindelse med samenes nasjonaldag.

Lang tradisjon

Sammen med statsministeren på feiringen i barnehagen var blant annet distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Samenes nasjonaldag har blitt feiret 6. februar siden 1993, og er felles for alle samer i Norge, Sverige Finland og Russland. Markeringen er lagt til 6. februar fordi det første samiske landsmøtet ble holdt nettopp da i 1917, i metodistkirken i Trondheim.

I 2003 ble samenes nasjonaldag en offisiell flaggdag i Norge, som betyr at alle offentlige bygg skal flagge med det norske flagget. Det er valgfritt om man heller vil bruke det samiske flagget i stedet.

