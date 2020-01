I 2006 ga kommunen null kroner i klimatilskudd. I fjor gikk over fire millioner av bergensernes penger til klimaorganisasjoner.

For klimafestivalen i Bergen betyr 200.000 kroner mye: – Etter alt å dømme får vi vårt store gjennombrudd i år, sier nestlederen.

KLIMAFESTIVAL: Fra v.: Tidligere leder Turid Hegland, nåværende leder Soikana Legdani, nestleder Tom Hiis Bergh og Elisabeth Hiis Bergh er blant dem som er med å organisere «Klimafestivalen § 112» i Bergen de to kommende ukene. Foto: Silje Katrine Robinson

– Det er forventet at det kommer ekstremt mange flere enn i fjor, sier Tom Hiis Bergh om den planlagte «Klimafestivalen § 112» som varer fra lørdag 11. januar til 2. februar i Bergen.

Han er nestleder for festivalen, mens samboeren Soukaina Legdani er leder.

Formålet er å legge til rette for flest mulige klima- og miljøarrangementer i løpet av tre uker i Bergen sentrum og omegn, og Klimafestivalen § 112 skal fungere som en paraplyorganisasjon.

– Vi står sterkere sammen, og det fremstår mer seriøst og profesjonelt, sier Legdani.

– Stor forskjell

Organisasjonsnavnet kommer fra Grunnlovens paragraf 112, som bygger på beskyttelse av miljøet som en menneskerett.

– Eller verdens vakreste grunnlovsparagraf, som vi kaller den, sier Bergh.

FORBEREDELSER: På åpningsarrangementet lørdag er det over 500 som har trykket «skal» eller «interessert» på Facebook. Og det er stadig flere som melder sin interesse, ifølge Bergh. Fra v. Nestleder Tom Hiis Bergh, leder Soukaina Legdani og tidligere leder Turid Hegland i «Klimafestivalen § 112». Foto: Silje Katrine Robinson

I Bergen var det Turid Hegland som ble invitert til starte en klimafestival i byen. Ifølge henne var det Norsk Klimanettverk i Oslo som står bak ideen.

– Etter hvert tenkte jeg «hvorfor ikke?», fortelle Hegland, om da hun bestemte seg for å ta ansvar for festivalen i Bergen for seks år siden.

Inntil i fjor var hun leder, og har fem festivaler bak seg. Alle sammen uten budsjett.

BIDRAGSYTERE: 6. klasse på Strusshamn skole og 1. klasse Hanøya skole har laget tegninger til festivalen. Foto: Silje Katrine Robinson

– Festivalen har vokst voldsomt, og nå kan vi ta det et høyere nivå. I år kan vi nå ut til langt flere, sier den tidligere lederen.

Hun er glad for at samboerparet Legdani og Bergh har tatt over for henne. Organisasjonen er veldig glad for tilskuddet de har fått fra Bergen kommune, men understreker at det ikke er nok.

Det er fremdeles ildsjeler og frivillig arbeid som gjør festivalen levedyktig, sier Legdani.

– Festivalen står fortsatt hovedsakelig på skuldrene til frivillige. Når vi for eksempel betaler noen for å opptre, er det snakk om symbolske summer, understreker hun.

På vegne av festivalen ønsker hun seg enda mer penger neste år for å kunne nå ut til flere.

– Bare noen tusenlapper har stor effekt

Siden 2007 har Bergen kommune hatt tilskuddsordninger for klima- og miljøtiltak. Frem til og med 2018 ble det utbetalt mellom 500.000 og 2.000.000 kroner til ulike lag og organisasjoner.

I 2019 ble det gitt 4.003.000 kroner, og i budsjettet for 2020 har byrådet foreslått rekordhøye 4,1 millioner kroner til klima- og miljøtiltak.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), mener tilskuddsordningen for klima- og miljøtiltak er viktig for at arbeidet skal bli mer synlig.

BYRÅD: Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Bård Bøe

– Friske penger, som ikke krever for mye innsats å få tak i, frigjør mye tid i andre enden organisasjoner som ofte baserer seg på kun frivillig innsats, sier MDG-politikeren.

Med det mener han at de ulike organisasjonen får konsentrert seg om å formidle budskapet, i stedet for å bruke tid på å markedsføre seg.

– Bare noen tusenlapper kan bidra veldig positivt som gir veldig stor effekt når entusiastiske organisasjoner og lag med mye vilje får midler, sier han.

Klimafestivalen § 112 i Bergen har blant annet brukt penger på et åpent kick-off-arrangement i fjor for aktuelle bidragsytere til festivalukene.

– Vi ønsket å finne ut hvilke temaer som er viktige for befolkningen, og oppfordre organisasjoner til å snakke om dem, sier Legdani om møtet.

Det hele endte opp med over førti ulike klimaarrangementer i kommende uke. Blant dem som er med, er: Bergen Filharmoniske Orkester, Universitet i Bergen, Bergens Tidende og filmfestivalen BIFF.

– Når de ulike tiltakene får tilskudd, slik som Klimafestivalen i Bergen, bidrar de til å nå klimamålene til Bergen kommune. Vi har tro på at det de gjør, har en god effekt, legger byråden til.

Foreslår mer penger i 2020-budsjettet

For å få en del av pengesekken på omtrent fire millioner, må man søke og oppfylle et sett med kriterier.

Det er bystyret som vedtar kriteriene for valgperioden og avgjør om det går an å søke på samme måte i år, ifølge Bakke.

Det jobbes nå med en bystyresak om kriteriene fra og med 2020, sier klimabyrådene videre.

Under følger noen av kriteriene fra 2019:

Målgruppe: lag og foreninger

Formål: Tilskudd til klima- og miljøtiltak i Bergen kommune skal medvirke til miljøvennlig og bærekraftig utvikling i Bergen og skal bidra til å nå målene i «Grønn strategi».

Kriterier/vilkår: Prosjekter som støtter opp under målene i Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan vil bli prioritert.

Midlene for 2020 lyses ut i løpet av våren på kommunens hjemmesider.

Fakta Fire millioner ble i 2019 fordelt på følgende: Bevaring gjennom skjøtsel, Naturvernforbundet: 100.000 kroner bGreen, Annika Rødeseike: 200.000 kroner Biologisk mangfold i skoger og grønne lunger, Bærekraftig Liv Ulset: 64.450 kroner Blått hav, CoEvent AS: 100.000 kroner Bybondens hovedprosjekt, Lystgården på Landås: 300.000 kroner Bykompost, Lystgården på Landås: 400.000 kroner Bærekraftig forbruk, Bærekraftig Liv Landås: 100.000 kroner Clean Shores Bergen, Naturvernforbundet: 100.000 kroner Diplom som assistent i lokalt klimaarbeid, FN-sambandet: 39.000 kroner Elektrifisering av bil- og utstyrspark, arbeidsbåt mot marin forsøpling og miljøprosjektet Nordåsvatnet uten plast, Bergen og Omland Friluftsråd: 150.000 kroner Grønt initiativ Laksevåg, Laksevåg: 50.000 kroner Klima og integrering, Bærekraftig Liv: 40.000 kroner Klimafestivalen § 112 – Bergen 2020, Bergen klimanettverk: 200.000 kroner Klimafestivalen 2019, Bergen Internasjonale Filmfestival: 200.000 kroner Klimainnovasjon for og med ungdom, Bærekraftig Liv SA: 100.000 kroner Lokal solenergi, Bærekraftig Liv Landås: 100.000 kroner Lystgården – en allmenning for FNs klimamål, Stiftelsen Lystgården: 191.550 kroner Matskogen på Landås, Bærekraftig Liv: 50.000 kroner Mer kunnskap = Bedre forvaltning, Forum for natur og friluftsliv: 35.000 kroner Mobilt sykkelsamvirke, Bærekraftig Liv Landås: 50.000 kroner Norsk Klimastiftelses Nanokurs, Norsk klimastiftelse: 200.000 kroner Oljefri og Energismart, Naturvernforbundet: 200.000 kroner Pilotprosjekt «Kaffegrutsåpe», Kirkens Bymisjon: 64.000 kroner Plastjakten Hordaland 2019, naturvernforbundet: 200.000 kroner Produksjon av serien «Klimavenn», Pandora Film: 200.000 kroner Prosjektstøtte til Sampolkonferansen 2019, Runar Tuft: 15.000 kroner Protect Our Winters Bergen og arrangementet «Vandring for klima»: 60.000 kroner Reparasjonsverksted, Arna husflidslag: 31.000 kroner Strandrydding 2019, Norges Miljøvernforbund: 200.000 kroner Ta vare på det du har, Naturvernforbundet: 250.000 kroner Velkommen inn, Bærekraftig Liv Landås: 40.000 kroner Kilde: Bergen kommune

