Slik blir den nye rettssaken om drapet på Birgitte Tengs

I dag starter ankesaken i Gulating lagmannsrett om drapet på Birgitte Tengs i 1995. Også denne gang er det lagt opp til et langt rettsmaraton.

Advokat Stian Kristensen og statsadvokat Thale Thomseth er henholdsvis forsvarer og aktor under rettssaken mot Johny Vassbakk i Gulating lagmannsrett.

NTB-Anders R. Christensen

Kopier lenke

Kopier lenke

– Nå har han sittet i varetekt i to år, og det er klart at det preger et menneske. Én ting er å være berøvet for friheten, men det verste er å ikke vite hva som vil skje med livet, sier advokat Stian Kristensen til NTB.

Klokken 9 i dag sitter Johny Vassbakk nok en gang til tiltalebenken, når Gulating lagmannsrett i Stavanger skal behandle saken om drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Det blir startskuddet for et sju uker langt rettsmaraton der drapet på Karmøy for 28 år siden skal behandles.

Birgitte Tengs ble drept på Karmøy i 1995. I dag starter behandlingen av drapet i lagmannsretten.

Har hentet ny DNA-ekspert

Vassbakk sier selv at han ikke har noe med drapet å gjøre. DNA blir også denne gangen det sentrale stridstemaet, etter at deler av Vassbakks DNA, et såkalt Y-kromosom, ble funnet ved linningen på strømpebuksa Tengs hadde på seg da hun ble drept.

Påtalemyndigheten mener at DNA-et må ha blitt avsatt under drapet, og tingretten kom fram til at de var enige. Forsvarerne og Vassbakk mener at DNA-et må ha blitt avsatt på en annen måte, for eksempel gjennom forurensing, et tilfeldig møte eller via en tredjeperson.

Derfor skal flere DNA-eksperter i vitneboksen i slutten av september, blant dem den nederlandske professoren Ate Kloosterman, som forsvarerne har hentet inn.

– Han skal snakke om hva funnet av DNA kan fortelle. Om det må være knyttet opp mot det som har skjedd, eller om det kan være helt uskyldig, sa Kristensen til NTB søndag.

Johny Vassbakk falt om kort tid etter at han fikk høre domsslutningen i tingretten i februar.

Dømt sju ganger tidligere

Under runden i tingretten ble Vassbakks fortid et viktig tema, og det er ventet at det også vil bli sentralt også denne gangen.

Vassbakk ble trukket fram som en moduskandidat allerede under den første etterforskningen i 1995, men etterforskningen av ham ble ikke fulgt opp videre.

Vassbakk ble domfelt i alt sju ganger før han ble dømt for Tengs-drapet. Forholdene omfatter vold, vinning og seksualforbrytelser, blant annet flere tilfeller av blotting. Han er også dømt for å ha brutt seg inn hos kvinner der han har stjålet kvinneklær, og for å ha overfalt sin psykolog ved å stramme en snor rundt halsen hennes til den røk.

Samtidig vil øvrige potensielle gjerningsmenn bli gjennomgått.

Ekskjæreste skal vitne

Under rettssaken vil også flere av dem som deltok i den første etterforskningen på 90-tallet og den nye etterforskningen etter at saken ble gjenopptatt i 2016, vitne.

Det skal også venner av Birgitte Tengs og andre som befant seg i Kopervik sentrum, der hun var innom samme kveld som hun ble drept.

Også en tidligere kjæreste av Vassbakk skal i vitneboksen.

Jobber i verksted i fengselet

Under den første rettssaken sa Vassbakk at han syntes det var vanskelig å sitte varetektsfengslet.

– Jeg er ikke stolt av det jeg har gjort. Jeg skammer meg over mye av det jeg har gjort. Men jeg har ikke drept noen, sa den tiltalte 52-åringen i retten.

Han omtalte tiden som da hadde gått siden han ble pågrepet 1. september 2021 som et 486 dager langt mareritt.

To minutter etter at Haugaland og Sunnhordland tingrett kom med sin konklusjon i drapssaken 6. februar, falt Vassbakk om og ble liggende på gulvet i rettssalen. Han kom til seg selv etter hvert, men var ikke til stede under resten av domsopplesningen.

Stian Kristensen sier at det nå går greit med Vassbakk i Åna fengsel på Jæren, der han sitter i varetekt.

– Han har sin hverdag der ute. Han jobber litt i fengselet, har litt fellesskap med de andre innsatte, lager litt mat, ser på TV og får lufting. Det går helt ok med ham, sier Kristensen.