Johny Vassbakk anker etter å ha blitt dømt for drapet på Birgitte Tengs

Johny Vassbakk som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, anker dommen etter at tingretten mandag dømte ham for drapet, bekrefter hans forsvarere.

Johny Vassbakk (til v.) ble mandag dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Her med forsvarerne Stian Bråstein og Stian Kristensen.

NTB

– Dommen er forkynt for ham og han har erklært anke, opplyser forsvarer Stian Kristensen til NTB.

Da dommen skulle leses opp for 52-åringen i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag, besvimte Vassbakk etter at dommerne hadde lest opp slutningen om at han var funnet skyldig etter tiltalen om drap, og dømt til fengsel i 17 år.

Dommen, som var helt i tråd med påstanden fra påtalemyndigheten, ble lest opp uten den domfelte i rettssalen. Etter illebefinnendet ble Vassbakk ført tilbake til Åna fengsel hvor han tirsdag fikk dommen forkynt og der tok stilling til om dommen skulle ankes.

– Han har det tøft, men etter forholdene ok, opplyser medforsvarer Stian Bråstein.

Vassbakk ble i september 2021 pågrepet for drapet på Birgitte Tengs etter at politiet fant DNA-et hans på strømpebuksa Tengs hadde på seg da hun ble drept.

52-åringen har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre, og forsvarerne hans har vært klare på at dommen ville bli anket dersom mannen ble dømt.

Ankesaken er allerede berammet til å starte 4. september i Gulating lagmannsrett.