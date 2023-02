LO-lederen krever økt kjøpekraft: – Vi skal ha vår del av kaken

LO krever økt kjøpekraft i lønnsoppgjøret, altså at lønnen skal stige mer enn prisene, ifølge forslaget til hovedkrav. Det kan bety en lønnsvekst over 5 prosent.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

NTB

– Hovedkravet for lønn er å sikre lønnstakernes andel av verdiskapningen og økt kjøpekraft, heter det i sekretariatets forslag til tariffkrav som skal behandles på møtet i LOs representantskap tirsdag.

Vedtaket møtet faller ned på tirsdag ettermiddag, er å regne som en marsjordre for LOs forhandlere i frontfaget. De møter motparten i NHO om en måneds tid og skal sammen meisle ut et lønnsoppgjør som vil være normgivende for resten av det organiserte arbeidslivet.

– Vi skal ha vår del av kaken, fastslo LO-leder Peggy Hessen Følsvik da hun talte til LO-forsamlingen.

– Kapitaleierne i industrien har stukket av med mer av verdiskapingen. Mindre av verdiskapingen har blitt lagt igjen i lønningsposen til de ansatte, sa hun og poengterte at lønnsandelen – den delen av verdiskapingen som bedriftene betaler ut i lønn, har falt fra 83 prosent til 78 prosent de siste ti årene.

– Sånn kan vi ikke ha det. Det skal jeg love dere at jeg kommer til å fortelle til Ole Erik Almlid når vi møtes på Næringslivets Hus om en måneds tid, konkluderte Følsvik.

Les også LO-leder Peggy Hessen Følsvik sikter høyt før vårens lønnsoppgjør

– Skammelig

Frontfagsmodellen innebærer at den lønnsrammen konkurranseutsatt industri har bæreevne til, blir førende for øvrige oppgjør, også til store ansattegrupper i stat og kommune.

Bakteppet er blant annet en lønnsutvikling i fjor som var svak målt mot prisstigningen. De aller fleste av LOs medlemmer opplevde å gå ned i reallønn, ifølge tallene som Teknisk beregningsutvalg la frem mandag. Den samme rapporten viste at lønningene til ledere og funksjonærer i industrien steg betydelig mer enn store yrkesgrupper.

Les også Hans K. Mjelva: Alt ligg til rette for ein ny, stor lærarstreik

Lederne fikk 6,9 prosent, funksjonærene fikk 5 prosent, mens industriarbeiderne bare fikk 3,5 prosent lønnsvekst i fjor. Det er mindre enn rammen for frontfagene, som ble anslått til 3,7 prosent i fjor.

LOs representantskap har ikke for vane å tallfeste lønnskravene forhandlerne tar med seg til NHO, men pleier å si noe om hvor kravet må ligge i forhold til lønnsutviklingen. Fellesforbundets leder Jørn Eggum anslår overfor flere medier at lønnsoppgjøret kan ende mellom 4,8 og 5,4 prosent uten at norsk industri taper konkurransekraft mot handelspartnernes.

Sakket akterut

– De som har minst, skal prioriteres i dette oppgjøret. Våre medlemmer må få dekket de økte kostnadene som kommer med økt prisstigning. Det er ingen grunn til at vi skal leve med lavere kjøpekraft i dag, vi må øke den, sa Eggum da han som første debattant fikk ordet.

Offentlig ansatte er ikke omfattet av lønnsforhandlingene mellom LO og NHO, men blir likevel berørt ved at frontfaget setter normen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har overfor NTB og en rekke medier varslet at ansatte i kommunene skal ha mer enn andre grupper i år, siden de i de siste tre årene har sakket akterut i lønnsutviklingen.

Les også Se listen: Yrkesgruppen hennes er blant landets best lønnede, men Linda Christine Lilleng (35) er avhengig av ekstravakter.

– Det kan ikke være sånn at enkelte grupper trekker fra, det skaper økt ulikhet og vil i sin tur bidra til å svekke oppslutningen om frontfagsmodellen. Fasit fra i fjor kan tyde på at nettopp dette har skjedd. Blant annet er jeg bekymret for den manglende lønnsveksten i kommunal sektor, sa Følsvik.

– Tre år på rad har kommuneansatte vært lønnstapere – og blitt hengende etter i lønnsvekst. Mens våre medlemmer er ansvarlige og følger de prinsippene vi har forhandlet om med NHO, bevilger topplederne seg både to og tre ganger så stor lønnsvekst. Det kan ikke fortsette, konkluderte Følsvik.