Støre mener Tonje Brenna kan bli sittende

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kan bli sittende trass i brudd på habilitetsreglene.

NTB

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen gikk fredag av som statsråd etter flere brudd på habilitetsreglene – i samråd med Støre. En riktig avgjørelse, mener han.

Når det gjelder Tonje Brenna, som tirsdag opplyste at hun hadde brutt det samme regelverket, er Støre av en annen mening.

– Det er vesentlig forskjell på de to sakene, både i sak og innhold. Trettebergstuen har vært klar over og uttrykt at hun er inhabil overfor personer som hun så har utnevnt – ikke bare én, men to ganger. Brennas sak er alvorlig, men den er helt opplyst og stiller seg i en annen kategori, sier Støre.

På spørsmål fra NTB om det er noe Støre selv kunne gjort annerledes for at hans statsråder kunne forstått regelverket bedre, svarer han:

– Vi har hatt gjentakende runder i regjeringen og nesten ukentlige påminnelser om dette. Jeg vet også at regjeringsrådene og departementsrådene minner om disse reglene jevnlig.