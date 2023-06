Washington Post: USA kjente til ukrainske planer om Nord Stream-sabotasje

USA hadde etterretningsinformasjon om ukrainske planer om å angripe Nord Stream-rørledningene tre måneder før eksplosjonene skjedde, skriver Washington Post.

Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen ble ødelagt i eksplosjoner i september i fjor.

NTB

Den amerikanske etterretningstjenesten CIA fikk i juni fjor, via en europeisk etterretningstjeneste, informasjon om at et team på seks personer fra de ukrainske spesialstyrkene hadde planer om å sprenge de to gassrørledningene, skriver avisen.

Dette skal CIA altså ha fått vite tre måneder før de to gassrørledningene ble sprengt.

Opplysningene skal ha kommet fram i graderte dokumenter som ble lekket av den amerikanske 21-åringen Jack Teixeira i april, skriver Washington Post.