Frode Berg: – Jeg er dømt for spionasje, men er ingen spion

Frode Berg sier at han føler seg lurt av de norske representantene for etterretningstjenesten. - Jeg er dømt for spionasje, men er ingen spion, sier han.

Frode Berg holder pressekonferanse på Radisson Park Inn Hotel Gardermoen. Berg ble benådet etter å ha sittet fengslet i Moskva siden desember 2017 siktet for spionasje i Russland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Frode Berg holder pressekonferanse på Radisson Park Inn Hotel Gardermoen tirsdag kveld, fire dager etter at han ble løslatt fra russisk fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

Den pensjonerte grensevakten (64) møtte tirsdag pressen for første gang siden han ble pågrepet og fengslet i Moskva for snart to år siden. I april ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Frode Berg sier han er beæret over all støtten han har fått i fengslet i Russland og innledet pressekonferansen med å takke alle som har jobbet for ham.

Berg ble benådet før helgen og overlevert til den norske ambassaden i Litauen fredag, som en del av en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen. Lørdag kveld kom han hjem til Norge.

– Jeg er dømt for spionasje, men jeg er ingen spion, sa Frode Berg under pressekonferansen.

Han trakk fram at han nektet straffskyld i rettssaken i Moskva.

Berg fortalte at han føler seg lurt av de norske representantene for etterretningstjenesten.

– Det er lett å være etterpåklok, men jeg føler meg ført bak lyset av e-tjenesten, sa Berg.

Han kjente på en følelse av å være fortapt da han satt fengslet i Moskva.

– Når man sitter på en celle på 9,5 kvadratmeter, delt med en annen person, så får man ganske god tid til å tenke.