- Skandalene forsvinner ikke

Anniken Hauglie (H) er en flere statsråder som går av i dag. I Arbeiderpartiet reagerer de kraftig på at dette skjer før kontrollsaken mot henne er avsluttet i Stortinget.

– Dette er en innrømmelse fra Erna Solberg på at Anniken Hauglie har et stort ansvar for Nav-skandalen. Det er det første jeg tenker, sier Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører for Stortingets kontrollsak om Nav-skandalen.

Konsekvensen blir at ansvaret løftes opp til statsministeren, advarer Hansen.

– Det er ikke slik at denne skandalen forsvinner fordi om de bytter ut Anniken Hauglie som statsråd. Denne skandalen er fortsatt like alvorlig. Hvis regjeringen prøver å rømme fra sitt ansvar nå, så gjør den en alvorlig feil, sier Hansen til NTB.

SVs Freddy André Øvstegård varslet torsdag at SV nå vil vurdere et såkalt daddelvedtak mot statsministeren. Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan avsi overfor en statsråd uten å fremme mistillit.