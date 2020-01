Dette er lekkasjene om den nye regjeringen: Hele ni ministre fra Vestlandet

Det er ventet hele ni regjeringsmedlemmer fra Vestlandet i den nye regjeringen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NY REGJERING: En rekke endringer kommer som følge av at Frp går ut av regjeringen. Foto: Ole Berg-Rusten (arkiv)

Torsdag ettermiddag og kveld har det rent inn med lekkasjer fra hovedstaden. De fleste statsrådene i den nye regjeringen skal nå være på plass.

Flere av dem som er ventet å få statsrådsposter er vestlendinger: Monica Mæland (H), Knut Arild Hareide (KrF), Dag Inge Ulstein (KrF) og Sveinung Rotevatn (V) kommer fra Vestland, mens Tina Bru (H), Olaug Bollestad (KrF), Iselin Nybø (V) og Bent Høie (H) kommer fra Rogaland.

I tillegg er statsminister Erna Solberg (H) fra Bergen.

Det ser dermed ut til at det blir svært vestlandstung regjering som blir presentert fredag.

Slik blir den nye regjeringen

Her er listen over dem som er ventet å bli presentert som statsråder fredag, basert på lekkasjene så langt:

Disse blir foreløpig sittende i regjeringen, med samme jobb:

Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister.

Ine Eriksen Søreide (H) blir sittende som utenriksminister.

Frank Bakke-Jensen (H) fortsetter i jobben som forsvarsminister.

Bent Høie (H) blir sittende som helseminister og overtar også oppgavene som eldre- og folkehelseministeren har hatt.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) blir sittende som barne- og familieminister.

Olaug Bollestad (KrF) fortsetter som landbruksminister.

Dag Inge Ulstein (KrF) fortsetter som utviklingsminister.

Det er foreløpig ukjent hva som skjer med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) ettersom Sveinung Rotevatn er meldt som klimaminister.

Det er ventet at KrF og Venste skal få fire statsrådposter hver.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), som har vært hardt presset på grunn av Nav-skandalen, er ferdig i regjeringen, ifølge VG og NRK.

UT: Finansminister og Frp-leder Siv Jensen er på vei ut av regjeringen. Foto: Fredrik Varfjell (arkiv)

Disse går ut av regjeringen

Frp hadde syv statsråder i regjeringen før de gikk ut:

Finansminister Siv Jensen (Frp)

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp)

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes (Frp)

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp)

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp)

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp)

Frp: – Begeret rant over

Årsaken til de store rokeringene er at Frp bestemte seg for å gå ut av samarbeidet, blant annet som følge av at en 29 år gammel IS-kvinne og hennes to barn ble hentet hjem til Norge.

– Det er ikke grunnlag for at Frp fortsetter i regjering, sa Frp-leder og finansminister Siv Jensen som konklusjon på et lengre resonnement mandag 20. januar.

Det var avgjørelsen om å hente hjem kvinnen som «fikk begeret til å renne over». Det er derfor ikke grunnlag for at Frp fortsetter i regjering, sa Jensen.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 19:37 Oppdatert: 23. januar 2020 19:57

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt