Ny Birgitte Tengs-rettssak er i gang: Tiltalte Vassbakk nekter fortsatt for drapet

Johny Vassbakk nektet nok en gang straffskyld da ankesaken etter drapet på Birgitte Tengs i 1995 startet i Gulating lagmannsrett tirsdag.

Johny Vassbakk nekter fortsatt for å ha drept Birgitte Tengs. Tegningen er fra behandlingen i tingretten. Tegning av Ane Hem / NTB

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Ikke skyldig, sa Johny Vassbakk da han ble spurt av administrator Jarle Golten Smørdal i Gulating lagmannsrett om hvordan han stiller seg til tiltalen.

52 år gamle Vassbakk er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs på og ved Gamle Sundvegen på Karmøy natt til 6. mai 1995.

I februar i år ble Vassbakk dømt i Haugaland og Sunnhordland tingrett til 17 års fengsel for drapet etter at man i forbindelse med at etterforskningen av drapet ble gjenopptatt i 2016 påviste DNA-et hans i en blodflekk på strømpebuksa Tengs hadde på seg da hun ble drept.

Vassbakk nektet også under tingrettsbehandlingen for å ha noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre.

Vassbakk er iført en grå genser i lagmannsretten og har latt det grå håret gro etter at han i tingretten møtte med barbert hode.

Rettssaken som startet tirsdag i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus, skal etter planen vare til 2. november.