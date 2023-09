God soppsesong har fått rekordmange til å ringe Giftinformasjonen

(Aftenposten) Det er lett å ta feil når man høster skogens gull. Caroline Jouan var innom soppkontrollen for å være på den sikre siden.

Her får Caroline Jouan (nummer to fra høyre) sjekket sopp av Roger Andersen mens Edle Catharina Norman følger med. Jouan har med seg datteren Vinciane Dueymes (4) til Sognsvann.

– Hele familien var i Ask i Viken for å plukke sopp i går. Så fikk jeg vite at folk fra soppkontrollen skulle stå på Sognsvann i dag. Da tok jeg turen hit, slik at jeg kan være sikker på at sopp vi har plukket, ikke er giftig, sier Caroline Jouan til Aftenposten.

På Sognsvann er det rush av folk som er ute i forbindelse med soppens dag og friluftslivets dag.

Fire år gamle Vinciane Dueymes viser frem en svartbrun rørsopp som hun fikk kontrollert på søndag.

Aftenposten treffer Jouan mens Roger Andersen, leder i Oslo og omland sopp- og nyttevekstforbund, sjekker soppen fra kurven hennes. Andersen kan konstatere at traktkantarell og kantarell Jouan og datteren Vinciane har med, kan spises.

– Det er fint å høre. Nå kan jeg fryse soppen og bruke den til matlaging når det er behov, sier Jouan.

Soppsakkyndig Tina Kiese viser frem noen av de giftigste soppene som soppkontrollørene har med seg på Sognsvann. De ligger i en glassbeholder. Spiss giftslørsopp er en av de giftigste.

– Hvis man får en slik i kurven, så kastes all sopp som er i kurven. For noen biter av den giftige soppen kan ha løsnet og blandet seg med annen sopp, sier Kiese.

For å bli soppsakkyndig og veilede folk, må man bestå en prøve der man kan identifisere cirka 150 sopp.

– Jeg gledet meg da det regnet i sommer. For da blir det en god sopp-høst, sier soppsakkyndig Magnus Stæhr, som til daglig er IT-konsulent.

Soppsakkyndig Magnus Stæhr var til stede på Sognsvann for å veilede sopp-plukkerne på soppens dag som ble markert søndag.

September: den beste sopp-måneden

Hvert år blir i gjennomsnitt ni personer innlagt på sykehus med mistanke om moderat til alvorlig soppforgiftning etter å ha inntatt giftig sopp ved et uhell.

I år ligger det an til å gå langt verre. Før den beste soppmåneden, som er september, startet, er allerede ti personer blitt innlagt på sykehus. Det bekymrer Giftinformasjonen på Folkehelseinstituttet (FHI).

– September pleier å være den beste sopp-måneden. Da er det flere som er ute og plukker sopp. Vi pleier også å få flest henvendelser om sopp i september. Derfor ønsker vi å advare folk mot giftige sopp, sier Kristin Opdal Seljetun.

Hun er seniorrådgiver i Giftinformasjonen ved FHI.

Farzana Parveen fra Vegetar Expressen delte ut flere retter på Sognsvann der sopp var hovedingrediensen. I bakgrunnen jobber Smahane Serhane (til høyre) og Amina Osman.

Hovedandelen av innleggelsene skyldes vanligvis inntak av hvit fluesopp eller spiss giftslørsopp. Det er også en del som er blitt forgiftet med brun, rød eller panterfluesopp og flatklokkehatt.

– Hvert år har vi også innleggelser på sykehus der pasienten har spist rødskrubb som ikke er tilstrekkelig varmebehandlet. Rødskrubb er en matsopp som må varmebehandles i 15–20 minutter før den spises. Ved lite varmebehandling vil den gi kraftig oppkast, magesmerter og diaré som i noen tilfeller kan kreve legeoppfølging, legger Seljetun til.

Spiss giftslørsopp er veldig giftig. Trevlesopp er giftig En giftig giftsjampinjong

Flere ringer Giftinformasjonen

FHI har ansvaret for Giftinformasjonen, som er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Mange som mistenker soppforgiftning, ringer Giftinformasjonen for å fortelle om symptomer og for å få gode råd.

September er en god måned. Derfor var mange inn soppkontrollen på Sognsvann. Denne kurven inneholder kantarell og traktkantarell.

Sammenliknet med snittet for de siste fem årene, har 79 prosent flere enn normalt tatt kontakt med Giftinformasjonen. Dette er tall som gjelder frem til og med august i år.

– Vi tror økningen skyldes at det er en veldig god sopp-sesong. Derfor er det veldig mange som er ute og plukker sopp, sier Seljetun.

Hun oppfordrer plukkerne til å bruke fysiske kontroller eller appen «Digital soppkontroll» som Norges sopp- og nyttevekstforbund står bak. I denne appen kan man sjekke om soppen er giftig eller ikke.

Ikke spis og så bli bekymret

Seljetun har to råd som hun ønsker å nå ut med til sopp-elskerne.

– Det første er at det er aldri farlig at barn eller voksne tar på en sopp og slikker seg på hendene eller spiser mat etterpå. Dette gjelder også for de syv giftigste soppene i Norge.

De giftige soppene, som spiss giftslørsopp, hvit fluesopp, grønn fluesopp og rød fluesopp, var lagt i et akvarium på Sognsvann.

Det andre rådet er at folk må identifisere soppen før de spiser den.

– Ikke spis og så bli bekymret, som mange gjør.

Poenget er altså at man bør ta bekymringen på forhånd, før man spiser.

Hun påpeker at sopp er tungfordøyelig mat. Store måltider eller dårlig varmebehandlet sopp kan gi lette symptomer fra mage og tarm.

– Det er derfor viktig at man er 100 prosent sikker på soppen man spiser, sier Seljetun.

Noen gode soppråd:

Optimalt utstyr:

Kurv/pappkartong

Liten kniv

Børste

Plastbeger (til sopp du eventuelt er usikker på)

Hvor?

Vær på utkikk etter skog med mye mose på bakken. De liker seg gjerne der det er litt fuktig. Unngå steder med mye bærlyng. Gå gjerne i litt eldre skog. Har du først fått øye på én sopp, så er det ganske sikkert flere i nærheten.

Hva?

Nybegynnere bør holde seg til noen få sikre kort, slik som kantarell og lyse piggsopper: blek piggsopp og rødgul piggsopp.

Sikkerhet:

De første gangene du skal plukke sopp, kan det være lurt å få noen andre til å sjekke den.

Du kan gå på en soppkontroll, som finnes mange steder i landet. Hver søndag i september er det soppkontroll flere steder i Oslo-området. Se flere detaljer her.

Hvis det ikke er noen soppkontroll i nærheten av deg, kan du laste ned appen Digital Soppkontroll. I appen kan du laste opp dine bilder, så vil soppeksperter svare deg på om det er en matsopp.