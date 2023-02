Rema 1000 stanser lansering av Sophie Elise-godteri

I neste uke skulle Rema 1000 etter planen ha lansert nye godteri-produkter knyttet til influenseren Sophie Elise. Nå settes lanseringen på hold.

NTB

Rema 1000 viser til at situasjonen nå er uavklart.

– Derfor har vi valgt å holde igjen lansering inntil vi vet litt mer, sier pressekontakt Hege Rognlien i Rema 1000 til TV 2.

Sophie Elise har ikke besvart TV 2s henvendelser om lanseringen.

NRK har de siste dagene fått over 2.000 klager knyttet til influenser Sophie Elise, som egentlig heter Sofie Steen Isachsen. Bakgrunnen er et bilde hun publiserte på Instagram søndag, som viser henne selv og en annen kvinnelig influenser. Bildet viser de to sammen foran et speil, og den andre kvinnen holder en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika. Det aktuelle bildet ble raskt slettet.

Ingen av de to har foreløpig kommentert bildet.

Klagene går ut på at NRK har et samarbeid med Sophie Elise gjennom podkasten «Sophie & Fetisha». Også i høst kom det mange klager allerede da podkasten ble lansert.