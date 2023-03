Børsen stuper og markedene skjelver: – Tror ikke det får konsekvenser for lommeboken

Uroen i markedet gjorde for at Oslo Børs stupte neste 3,5 prosent onsdag, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror ikke uroen får store konsekvenser for lommebøkene til nordmenn.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, tror ikke finansuroen vil påvirke nordmenns lommebøker nevneverdig.

Bankkollapsen i USA sørger fortsatt for at det er uro i markedet. På Oslo Børs falt hovedindeksen jevnt de første timene etter åpning torsdag.

Like før klokken 15 lå hovedindeksen falt til 1.163,45 poeng, ned 3,45 prosent.

– Det er uro knyttet til bankene nå, sier sjeføkonom i DNB Markets Kjersti Haugland til NTB.

Hun sier at det har spredd seg en nervøsitet i aksjemarkedet knyttet til banksektoren. Frykten er at det kan ligge skjulte sårbarheter også i andre banker.

Lite å si for lommeboken din

Men Haugland tror situasjonen slik den er nå har lite å si for norske forbrukeres lommebok.

– Da legger jeg til grunn at bankproblemene er begrenset i omfang, slik mange analytikere påpeker, og at tiltakene som er satt inn fra amerikanske myndigheter for å dempe spredningseffekten, fungerer som de skal.

– Utsiktene er som før, sier Haugland og fortsetter:

– Det er duket for en svakere utvikling i norsk økonomi, sånn at arbeidsledigheten øker, men fra et lavt nivå. Og vi skal ha en viss videre økning i rentene frem mot sommeren, men til gjengjeld vil lønnsoppgjøret bli høye, og sørge for at nordmenn nok et år ikke mister kjøpekraft. Det jeg tror mest på, er at det som skjer nå ikke vil få store konsekvenser for nordmenns lommebøker, sier hun.

Oslo Børs stupte over 3 prosent de første timene onsdag.

– Problemet er begrenset i omfang

På spørsmål om uroen kan være langvarig, svarer Haugland at det er gode grunner til å tro at problemet er begrenset i omfang og at tiltakene fra amerikanske myndighetene fungerer.

– Da vil dette stabilisere seg. Men det vil være uklokt å avfeie muligheten for at andre ting kan komme til overflaten – som kan føre til ringvirkninger man enda ikke har oversikt over.

– Da vil det være av mer langvarig karakter og få konsekvenser for økonomien og rentesettingen i USA. Til syvende og sist kan effektene kan komme inn mot Norge, men jeg tror ikke det er så sannsynlig.

Hvor langt det er til bunnen er nådd, er det vanskelig å si noe om. Det spørs om det dukker opp nye ting, eller om det blåser over, som det er gode grunner til å anta.

Røde tall

Ved 15-tiden var det røde tall på samtlige av de fem mest omsatte selskapene: Equinor (-5,6 prosent), Aker BP (-6,8), Frontline (-4,8), DNB (-4,7) og Yara (-1,8).

Også de største Europa-børsene preges av bankuroen i USA. DAX 30-indeksen i Frankfurt lå da ned 2,8 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris og FTSE 100-indeksen i London hadde sunket 3,4 og 3,1 prosent.

Et fat nordsjøolje – brent spot – ble omsatt for under 75 dollar fatet ved 14.30-tiden onsdag. Prisen har ikke vært lavere siden desember 2021. Olje har falt med over 3,5 prosent siden midnatt.