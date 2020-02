Sanner om kortere arbeidstid: – Glem det!

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har en klar beskjed til alle som kjemper for kortere arbeidstid. – Glem det, erklærer han. – Arrogant, mener SV.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mener nordmenn må jobbe mer – men bedyrer at regjeringen ikke har planer om å foreslå en utvidelse av normalarbeidsdagen. Her gir han statsminister Erna Solberg (H) en pastill på regjeringens perspektivkonferanse. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I sin tale til regjeringens perspektivkonferanse tirsdag kom Sanner med flere signaler om arbeidstiden i Norge. Blant annet påpekte han at den er i den lavere enden av skalaen i OECD-landene.

– Det betyr at vi har en jobb å gjøre, slo finansministeren fast.

Kraftig advarsel

Overfor NTB bedyrer han at dette ikke betyr at regjeringen vil komme med noe forslag om å utvide normalarbeidsdagen.

– Men dette er en kraftig advarsel til dem som ønsker å redusere arbeidstiden. Det er folk som er i jobb, som finansierer velferden vår, sier Sanner, som har en klar beskjed til alle som kjemper for sekstimersdagen:

– Legg det bort. Glem det.

På sitt landsmøte i fjor vedtok SV å gå inn for sekstimersdag med full lønnskompensasjon. Et Ap-utvalg har tidligere tatt til orde for å teste ut sekstimersdagen, mens LO har hatt sekstimersdagen som en viktig parole i mange år. Også MDG vil gjøre det enklere å velge kortere arbeidstid.

SV: – Arrogant

SVs nestleder Kirsti Bergstø reagerer skarpt på Sanners beskjed.

– Det er utrolig arrogant av Høyre å be arbeidsfolk glemme å kjempe for kortere arbeidsdag, sier hun til NTB.

– Arbeidstid og fritid er ikke rettferdig fordelt. Skal flere få bedre liv, må vi i fremtiden dele på jobbene. Kortere arbeidstid er både fornuftig og nødvendig, mener SV-nestlederen.

Hun besøkte nylig Tines ostepakkeri på Heimdal utenfor Trondheim, der ledelsen i november i fjor besluttet å avslutte et tolv år langt opplegg med sekstimersdag av kostnadshensyn, trass i protester fra de ansatte som var villige til å gå ned i lønn for å beholde kortere arbeidsdag.

– Erfaringene derfra er at både produktivitet og trivsel har gått opp, likevel presses de nå bort fra ordningen. Det viser hvor sterke motkreftene mot redusert arbeidstid er, sier Bergstø.

Mye verdt

Finansministeren viser til at dersom normalarbeidstida kuttes fra 37,5 til 34 timer i uka, vil det redusere nasjonalformuen med like mye som hele oljefondet og alle oljeressursene i bakken – til sammen.

– Det viser hvor viktig arbeidskraften er som verdi, sier finansministeren.

Ifølge Sanner handler det om å få opp arbeidsdeltakelsen. Det betyr både at folk må belage seg på å stå lenger i jobb, og at samfunnet må sikre at flere ungdommer kommer i arbeid.

– En viktig strategi i dette er å hindre at én av fire ikke fullfører videregående, sier Sanner.

Sist gang normalarbeidstida ble redusert, fra 40 til 37,5-timers uke, var i 1986, altså for snart 35 år siden.

