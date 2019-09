Raja oppdaget hatbrev i postkassen

Venstre-politiker Abid Q. Raja sier han har fått et brev i posten hvor det står «dra deg hjem din svarte pakkis jævel. Du har ingen ting her og gjøre».

HETS: Bilde fra twitterfeeden til Abid Raja av brev han har mottatt etter den siste tidens diskusjon om bruk av begreper i det politiske ordskiftet. Foto: Twitter/Abid Raja / NTB scanpix

NTB

Oppdatert nå nettopp

– Både svart, pakkis og jævel. Fått skikkelig kinderegg tilsendt i brevform, og det håndskrevet, gitt. Sjeldenhet i våre dager, skriver Raja på Twitter ved siden av et bilde av brevet han hentet i postkassen på sin private adresse lørdag morgen.

Politikeren sier til NTB at han vanligvis ikke publiserer slike hatbrev på sosiale medier, men at han ønsker å gi folk litt innsikt i hverdagen til innvandrere i Norge.

– Slikt som dette kommer gjennom hele året. Det er ikke noe bare jeg må forholde meg til, men noe alle muslimer og innvandrere som opplever å bli mistenkeliggjort i eget land på grunn av konspirasjonsteorier på nettet, må forholde seg til, sier han.

HARDHUDET: Abid Raja (V) forteller at han jevnlig opplever hets på sosiale medier. Oddleiv Apneseth

– Like mye mitt land

Raja forteller at han ofte opplever hets i kommentarfelt, på epost, sms og i brevs form til Stortinget, men at det er sjelden han får hatbrev i sin egen postkasse.

– Jeg har en oppfordring til dem med «brune holdninger», og da mener jeg ikke nazister: Det hadde vært fint om de hadde hatt litt dannelse, og kunne sende slikt til Stortinget i stedet.

– Dette er like mye mitt land, og jeg har tenkt å bli her. Jeg har ikke tenkt å dra noe sted, sier han videre.

Sendte kommentar til PST

Onsdag ble Venstres parlamentariske nestleder utsatt for hets og nedsettende karakteristikker i nettstedet Resetts kommentarfelt på Facebook.

«Det er noen som fortjener ei kule midt i panna fra så nært hold at hele den hårløse brystkassa blir dekket av kruttslam», het det blant annet i kommentarfeltet. Kommentaren ble i ettertid slettet, og Venstre oversendte den til PST.

Det har den siste uka blåst friskt rundt Raja, som i en kronikk i Aftenposten skrev at han mener at Frp-topper spredte «brun propaganda» i valgkampen, som han har avvist at refererer til nazismen. Kronikken satte sinnene i kok hos Frp.