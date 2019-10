Nav sjekker flere ytelser opp mot EØS-reglene

Nav-sjef Sigrun Vågeng har satt i gang undersøkelser for å sjekke om flere ytelser blir gitt i tråd med EØS-reglene.

For mindre enn 2 timer siden

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng deltok i NRKs Debatten torsdag kveld. Her fra pressekonferansen mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Nav har vedgått at de på feil grunnlag har krevd at mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge, og folk som har brutt regelen er blitt dømt for trygdesvindel.

Vågeng opplyste at Nav også går gjennom andre ytelser, da hun møtte til debatt i NRK torsdag.

Der møtte hun også en av dem som er rammet av skandalen, Kari Vindenes. Hun fortalte sin historie ansikt til ansikt med Vågeng.

– Det er sterkt å høre. Du skulle ha sluppet å bli utsatt for dette, sa Vågeng.

Vågeng var øyensynlig berørt av historien til Vindenes, som ble dømt til betinget fengsel.

Lover å rydde opp

– Jeg kan forsikre deg og andre berørte om at dette har vi full oppmerksomhet om i Nav. Vi har gjort feil og nå skal vi rydde opp, lovet Vågeng.

Men Vindenes var ikke helt fornøyd med det.

– De har visst om det, og saker burde vært stoppet før det gikk så langt, påpekte hun.

Vindenes beskriver situasjonen som tiltalt og dømt som surrealistisk.

Spurt om tidsbruken

Både Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (Ap) måtte svare på spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid fra Nav ble varslet om at de forsto reglene feil, til praksisen ble endret. Selv mange måneder etter at Nav og departementet begynte å gå inn i saken ved årsskiftet, ble folk fortsatt anmeldt og straffeforfulgt for trygdesvindel på feil grunnlag.

Vågeng forklarer det med at de først trodde feilen bare gjaldt de som bare hadde hatt korte opphold i utlandet. Først i slutten av august gikk det opp for Hauglie at hele lovanvendelsen har vært feil og at feilen rammet også dem som hadde lengre opphold i utlandet.

Ingen av de to ville vedgå at de vurderte å gå av for å vise at de tar ansvar for skandalen.

– Andre får vurdere min rolle i dette. Det er ikke der jeg har min oppmerksomhet nå, det er helt underordnet, svarte Vågeng, som har vært Nav-direktør i fire år.

– Hele min oppmerksomhet nå er å få ryddet opp i denne miseren, få flomlyset på og få gjort opp for menneskene som er utsatt for uretten, sa Hauglie, som har vært ansvarlig statsråd omtrent like lenge.