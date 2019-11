Etterlatte etter Turøy-ulykken venter fortsatt på erstatning

Advokaten de til etterlatte etter Turøy-ulykken har stevnet helikopterprodusenten Airbus Helicopters for fransk domstol fordi erstatning ennå ikke er utbetalt.

Helikopterdelene etter styrten ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland. Elleve familier fra de 13 etterlatte har ennå ikke fått erstatning fra helikopterprodusenten. Én av familiene ønsker ikke erstatning, ifølge TV 2. Foto: Tor Erik H. Mathiesen / NTB scanpix

NTB

Tre og et halvt år etter at 13 personer omkom i en helikopterstyrt ved Turøy i Hordaland, har etterlatte til elleve av de omkomne fortsatt ikke fått erstatning fra helikopterprodusenten, skriver TV 2.

Ifølge kanalen har én familie sagt at de ikke ønsker et erstatningsoppgjør. En annen familie har allerede fått erstatning fra Airbus Helicopters.

– Hvorfor det har tatt så lang tid kan jeg ikke forklare. Jeg håper vi nå går inn i mer intensive forhandlinger med Airbus slik at vi kan sluttføre forhandlingene med et forlik innen to til tre måneder, sier advokat Stephan Eriksson til TV 2.

Dersom han ikke lykkes med å få til en avtale med helikopterselskapet, sier han at saken vil havne i fransk domstol.

– Vi har stevnet Airbus for fransk rett fordi vi mener de etterlatte vil tilkjennes et bedre erstatningsoppgjør i Frankrike enn i Norge, sier Eriksson.

Airbus Helicopters sier til TV 2 at de er i fortløpende dialog med representanter for de berørte familiene.

– Dette er konfidensielle samtaler og vi kan ikke kommentere disse, skriver Kieran Daly, som er kommunikasjonsansvarlig i Airbus Helicopters UK, til kanalen.

Det var 29. april 2016 at tolv menn og én kvinne omkom da et Super Puma-helikopter styrtet etter at rotoren løsnet ved Turøy nordvest for Sotra i Hordaland. Helikopteret var på vei fra oljeplattformen Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen lufthavn da det styrtet.