Ny rekord: 46 statsråder har vært innom «Solberg-båsen»

Etter bare drøyt seks år i regjering har det vært flere statsråder i Erna Solbergs regjering enn det var i løpet av åtte år i den rødgrønne regjeringen.

FJØSBESØK: En dag i Stavanger avsluttes med en ku-selfie for statsministeren. Foto: Stein J. Bjørge

Solveig Ruud

– Det er noe vi damer kjenner til som dere menn ikke gjør: melkespreng!

Statsminister Erna Solberg har akkurat finstudert kuer som har vært innom melkeroboten i fjøset til Arne Joa i Sola kommune i Rogaland.

Det er dagen derpå. For tredje gang på tre år har hun presentert en ny sammensetning av partier i regjeringen. Fredag brast drømmen om en firepartiregjering. Regjeringen varte i ett år og to dager.

Alle statsrådene som har gått inn og ut av regjeringen hennes har ført til at hun har satt etterkrigsrekord i antall statsråder: 46.

GJENBRUK: Grøntavfallet fra gårdens agurkproduksjon som blir brukt i fôret til kuer og kalver. Foto: Stein J. Bjørge

Møkkarobot

Akkurat her og nå er mest opptatt av kuer som går ut og inn av båsen og besetningen i fjøset til familien Joa. Hun blir fortalt om bestemoren til kalven Helene som melket 105 tonn melk og fikk syv kalver og om grøntavfallet fra gårdens agurkproduksjon som blir brukt i fôret, skriver Aftenposten.

– Den roboten, går den hele tiden?

Statsministeren får øye på noe som kan se ut som en enormt stor robotplenklipper som går frem og tilbake i det nybygde fjøset. Den fjerner møkk utenfor båsene til kyrne.

– Den går én gang i timen, får hun vite av Tore Joa, som jobber sammen med gårdeier Arne på gården.

Det er ikke hver dag de har en statsminister i fjøset. Tore benytter anledningen.

– Får jeg lov til å være litt belærende? spør han og forteller Solberg at norsk rødt fe (NRF) er den rasen som både er mest klimavennlig og samfunnsmessig mest lønnsom. Av den får man både kjøtt og melk, i motsetning til rene kjøttraser.

TEKNOLOGI: Roboter melker kuene hos Arne Asbjørn Joa og Tore Joa (til h.) i Sola utenfor Stavanger. Foto: Stein J. Bjørge

FRISKERE: Kalvene bor i egne små hus i frisk luft utendørs. Det gjør at dyrene blir sterkere og får færre sykdommer. Foto: Stein J. Bjørge

Beskyldt for å provosere

Klimapolitikken kan bli en av flere store saker det kan bli støy rundt når mindretallsregjeringen skal få gjennom sin politikk i Stortinget. Og statsministeren selv trekker frem en stortingsmelding om hvordan Norge skal nå oppsatte klimamål i 2030 som en av de vanskelige nøttene i tiden som kommer.

Hvordan Frp vil opptre i opposisjon, vet hun ennå ikke, men eksminister Sylvi Listhaug mener Solberg ikke inviterer til samarbeid når hun utnevner Venstres Abid Raja til statsråd. Hun kaller det en provokasjon. Også utnevnelsen av tidligere KrFs-leder Knut Arild Hareide omtales som en rød klut.

– Er det et paradoks at det er Sylvi Listhaug som anklager deg for å provosere med kontroversielle statsrådsutnevnelser?

– Det får folk tenke sitt om selv, sier hun.

Begynte å ane uro forrige helg

Erna Solberg sier hun først forrige helg «tenkte det kunne være en mulighet» for at Frp ville forlate regjeringen. Da hadde Frp-politikere i noen dager snakket om å utforme krav om nye gjennomslag for å bli sittende.

– Da var det lett for mange av oss å analysere at de var i en situasjon hvor ting var blitt vanskeligere.

– Det var ingen i Frp som antydet noe om at de kunne komme til å forlate regjeringen da vedtaket om hente hjem IS-kvinnen ble tatt i oktober?

– Nei, men jeg har heller ikke tenkt å gå inn og gi mange svar knyttet til disse spørsmålene. Hva slags behandling vi har av saker i regjeringen, og hva som blir sagt, trenger ikke norske medier å ha dyp innsikt i. En dag skriver jeg kanskje en bok, og om 30 år når referater er avgradert, vil man kunne lese hva som ble sagt, sier hun lurt.

SAMTALER: Erna Solberg ville møte mannen og damen i gaten. Hun å satte seg ned på kjøpesenteret Kvadrat for én til én-samtaler med dem som ville på lørdag. Foto: Stein J. Bjørge

Mener styringen av landet har vært stabil

I løpet av de åtte årene Jens Stoltenberg ledet en trepartiregjering, gikk 40 statsråder inn og ut regjeringen. Erna Solberg har foreløpig sittet i drøyt seks år, og slår Stoltenberg allerede.

Syv nye statsråder viste seg på Slottsplassen fredag. Fem av dem har ikke tidligere sittet i Solbergs regjering.

Allerede før de nye fjesene gikk inn fredag, hadde hun satt rekord (41). Det viser en opptelling Aftenposten har foretatt i regjeringer etter krigen.

Hun forklarer rekorden med to regjeringsutvidelser og det at Frp nå gikk ut.

– Det gjør jo at vi får flere utskiftninger i regjeringen. Men styringen av landet blir god og stabil likevel, sier hun.

Hun fristes imidlertid til å påpeke at det i hennes første periode var færre utskiftninger enn i de fire første årene Jens Stoltenberg ledet den rødgrønne regjeringen.

Mener fortsatt firepartiregjering er en fordel

– Har de siste årene vært så turbulente at du ikke fristes til å foreslå en firepartiregjering igjen?

– Jeg vil alltid tenke at det er godt å få til en firepartiregjering. Men det gjelder å ha med lærdommen av det som har skjedd nå. Jeg tror samarbeidet hadde vært bedre om alle hadde gått inn samtidig og startet sammen. Både da Venstre og KrF kom inn i en etablert regjering, var mye igangsatt. Hadde vi alle startet med blanke ark, hadde det kanskje vært lettere.

– Undervurderte du motsetningene mellom disse fire partiene? Det gikk jo ikke til slutt?

– Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg mente det kunne ha gått, sier hun forklarer at regjeringen de siste årene har vært inne i en mer krevende periode enn i starten da mye ble igangsatt, og regjeringen fikk «mange fine medieoppslag». I det siste har både tid, ressurser og penger blitt brukt på gjennomføring «før man kan finne på helt andre ting».

KJØPESENTER: Erna Solberg i prat med folk på kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes. Foto: Stein J. Bjørge

Fakta Slår Stoltenberg, Gerhardsen, Brundtland og Nordli Oversikten viser antall personer som har vært innom de ulike regjeringene som topper listen. Hver av dem kan ha hatt én eller flere statsrådsposter: Erna Solbergs regjeringstid: 46 (i løpet av drøyt seks år)

Jens Stoltenbergs andre regjering, 40 (satt i åtte år)

Gro Harlem Brundtlands tredje regjering: 32 (satt i seks år)

Einar Gerhardsen tredje regjering: 31 (satt i 8 år)

Oddvar Nordlis regjering: 31 (satt i fem år)

Per Bortens regjering: 21 (satt i fem og et halvt år) Bare regjeringer som har sittet mer enn én periode er med i oversikten.

Døgnfluestatsråder

Det er ikke bare mange enkeltpersoner som har vært innom regjeringen hennes. Hun har også hatt flere «døgnfluestatsrådposter» – stillinger som bare har eksistert en periode, enten det har vært en EØS- og EU-minister, samfunnssikkerhetsminister eller eldre- og folkehelseminister.

Hun forsvarer alle, og mener det fortsatt er et godt grep å la noen statsråder ha et spesielt ansvar en kort periode.

– Det er viktig å huske på at jeg også før jeg ble statsminister sa at man i perioder i en regjering kan ha statsråder på ett enkelt ansvarsområde for å få til en ekstra kraftsatsing, sier hun.

Solberg innrømmer imidlertid at noen slike statsrådsposter kan oppstå i en koalisjon fordi man skal finne en balanse partiene imellom.

– Nå er vi tilbake til det nivået i antall statsråder som den rødgrønne regjeringen hadde, sier hun.

– Nå har du utnevnt en distrikts- og digitaliseringsminister. Er det penger nok å styre for en slik statsråd: Er ikke mange tilskuddsordninger overført til regionene?

– Jo, da. Men det er fortsatt virkemidler i departementet, ikke minst knyttet til innovasjonssiden og eierskap knyttet til det, sier hun.

– Skjønner ikke hvorfor de ikke gitt tidligere

Erna Solberg er ikke bare på fjøsbesøk i Stavanger-området denne helgen. Hun starter dagen med et overraskelsesbesøk i kirken til Indremisjonen der 2600 ungdommer jubler da de får statsministeren på overraskelsesbesøk.

Overrasket blir også Børre Molund Rønqvist og familien som plutselig får statsministeren på nabobordet på kafé i Kvadrat kjøpesenter. For ham, som stemmer Rødt, spiller det ingen rolle om Frp ble sittende eller ei.

– Frp har bare fått mer makt ved å gå ut, sier han.

Men han forstår ikke at Frp-lederen ikke tok ut partiet sitt av regjeringen på et tidligere tidspunkt. Han gir uttrykk for at Frps makt ble utvannet da KrF og Venstre kom inn.

Erna Solberg har «speed-date» med tilfeldige folk i kjøpesenteret. Folk kunne melde seg på til en kort prat med henne.

– Hun sitter bare på utstilling. Det er skuespill, mener Rønqvist om slike seanser.

Oddbjørg Vigrestad Mellomstrand er nok ikke helt enig i det. Hun fikk fortalt statsministeren om organisasjonen hun har startet for barn som pårørende. Spesialsykepleieren startet den da hun ble enke med to barn få år siden.

– Barn må tas med i dialogen, sier hun.

Erna Solberg nikker.

Fra og med neste uke er det dialogen med opposisjonen som blir viktigst.

