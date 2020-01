Frp-lederen: Kravlisten forhåpentligvis klar torsdag

Kravene Fremskrittspartiet vil stille for å fortsette i regjering, kan bli klar torsdag, ifølge partileder Siv Jensen.

KRAV: Fremskrittspartiets leder og finansminister Siv Jensen sier partiet skal overlevere en liste med krav til statsminister Erna Solberg (H). Partiet krever større gjennomslag for å fortsette i regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Vi vil overrekke Erna Solberg en liste med krav som vi skal utarbeide i løpet av dagen, forhåpentligvis, sa Jensen til NRKs Politisk kvarter torsdag.

Frp-lederne sier hun ikke vil gå offentlig ut med kravene og svarer heller ikke entydig på om Fremskrittspartiet må få fullt gjennomslag for kravene for å fortsette.

Jensen har heller ikke noe klart svar på om det er aktuelt for Fremskrittspartiet å støtte en Solberg-regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.

– Det må vi nok komme tilbake til på et senere tidspunkt. Det jeg er opptatt av nå er å se om det er mulig å få gjennomslag for mer Frp-politikk for at Frp skal fortsette å sitte i regjering. Hvis våre krav ikke blir tatt på alvor, må vi ta konsekvensen av det, sier hun.

