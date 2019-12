Hoffhistoriker: Ari Behn var et friskt pust i kongefamilien

Ari Behn var et friskt pust i kongefamilien, på godt og vondt, sier historiker Trond Norén Isaksen.

Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. Foto: Foto: Gitte Johannessen / NTB

– Han var til tider en kontroversiell figur. Han hadde sin kunstneriske karriere og skulle ikke leve av kongehuset, men stå fritt til å forme sin egen karriere, sier kongehushistoriker og forfatter Trond Norén Isaksen.

Noen ganger var det en vanskelig balansegang, men Ari Behn og kongefamilien hadde et godt forhold, ifølge Isaksen.

– Minneordene fra kongefamilien i kveld er varme, og han var en viktig del av familien. Ari har mange ganger i intervjuer sagt at han elsket sin svigermor, sier Isaksen.

Behn og dronning Sonja hadde blant annet en felles interesse for kunst, påpeker han.

– Han feiret også jul med kongefamilien etter at han og prinsesse Märtha Louise var blitt skilt, sier Isaksen.

Historikeren understreker at Behn ikke bare huskes som et midlertidig medlem av kongefamilien, men også for sitt eget yrke som forfatter designer og kunstner.

– Han var en mann som utforsket sine talenter på flere områder, sier han.

