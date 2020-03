Høie om ny app: Dersom mange nok bruker den, kan koronatiltakene trappes ned

Myndighetene jobber med en app som kan spore nordmenns bevegelser.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Helseminister Bent Høie sier appen kan gjøre smitteoppsporing mye enklere. Foto: Ørn E. Borgen

Helseminister Bent Høie bekreftet på fredagens pressekonferanse at FHI jobber med en app som vil gjøre smittesporing enklere.

Regjeringen har fredag gjort endringer i regelverket som gjør det mulig å ta i bruk en slik app.

– Vi opplever tid der mye er i endring, sa Høie.

– Målet vårt er å vinne tid. Dette er ikke noe som vil skje i fremtiden. Det er et arbeid som vil skje akkurat nå, la han til.

– Skoler og arbeidsplasser kan åpnes

Appen gjør det mulig for myndigheter å spore bevegelsene til folk og rapportere inn til FHI.

Når en person får påvist smitte, starter en kartlegging der alle som har vært i kontakt med den smittede, må få karantenevarsel. I dag foregår dette arbeidet manuelt, en prosess Høie beskriver som omstendelig og tidkrevende.

– Appen vil gjøre dette mye enklere. Den vil registrere alle personer den smittede har vært i nærheten av. Den vil da varsle alle som må i karantene via appen, sa Høie.

Dersom mange nok laster ned appen, vil det være mulig å trappe ned tiltakene som er innført for å begrense smitten, ifølge Høie.

– I beste fall vil det føre til at både skoler og arbeidsplasser kan starte opp igjen, sa Høie.

Helseministeren forsikrer også om følgende:

Det er frivillig å bruke appen

Appen vil ikke informere folk om hvem den smittede er

Den vil ikke brukes til noe form for kontroll av om folk overholder regler for karantene eller isolasjon

Etter at koronautbruddet er over, vil datainnsamlingen i appen avsluttes.

FHI jobber med en ny app som kan spore nordmenns bevegelser. Foto: Folkehelseinstituttet

Datatilsynet: Opplysningene bør slettes

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet sier at appen kan være et nyttig verktøy for å redde liv, men understreker at det er viktig med full åpenhet om hvilke data som samles inn og hva de brukes til.

– Vi har ikke tidligere vurdert hvor langt vi kan gå i å tillate at personverndata blir brukt til slike formål i en krisesituasjon. Dette er vanskelige avveininger, og hvert enkelt tiltak må vurderes for seg, der formålet med tiltaket vil bli tillagt særlig vekt, sier Thon.

Datatilsynet sier at det er en viktig forutsetning at det er helt frivillig å laste ned appen.

– Før appen lastes ned, må brukerne få tydelig og fullstendig informasjon om hvilke opplysninger som samles inn, hvilket formål dataene skal brukes til og lagringstid. De må også få informasjon om muligheten til og konsekvensene av å trekke samtykket tilbake, sier Thon.

Samtidig sier Thon at det er viktig at opplysningene i appen slettes når koronasituasjonen er over. Høie sin formulering på pressekonferansen var imidlertid at myndighetene skulle «avslutte» datainnsamlingen etter koronasituasjonen.

– Jeg tror ikke vi skal lese mye ut av formuleringer i en pressekonferanse, men for oss er det viktig at opplysningene ikke lagres eller beholdes, sier Thon.