Legemiddelverket frykter at pasienter vil dø hvis ikke Norge hamstrer inn hjertemedisin

Legemiddelverket ber om at hjertemedisinen heparin tas inn i beredskapslagrene. Årsaken er nedslakting av griser i Kina.

KIRURGI: Heparin gis blant annet til pasienter under hjerteoperasjoner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Får vi en reell mangel på heparin, så vil pasienter dø. Da har vi ikke noe alternativ, og det vil spesielt gå ut over de mest alvorlig hjertesyke pasientene våre, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, til NRK.

Legemiddelet heparin brukes som blodfortynnende medisin og gis blant annet til pasienter under hjerteoperasjoner.

Afrikansk svinepest

Legemiddelverket har nå sendt ut et forslag på høring hvor de ber om at heparin nå tas inn i beredskapslagrene. Årsaken er at de frykter at Norge vil gå tom for hjertemedisinen heparin i løpet av ett til to år.

Råstoffet til heparin hentes fra grisetarmer, og i forslaget skriver Legemiddelverket at de antar at omtrent 80 prosent av råstoffene til heparinproduksjon kommer fra Kina. I Kina holder de for tiden på med en storstilt nedslakting av grisebestanden, som følge av et utbrudd av afrikansk svinepest. Dermed blir det dårligere tilgang på råstoffet.

Fra før er det kjent at det er legemiddelmangel i flere land, og økt bevissthet rundt dette har gjort at etterspørselen etter heparin har økt.

Kritisk viktig for 20.000 pasienter

– Norge er veldig utsatt fordi vi ikke har noen legemiddelproduksjon. Derfor føler vi at vi er nødt til å gjøre dette på våre pasienters vegne, sier Madsen.

Legemiddelverket anslår at heparin er kritisk viktig for rundt 20.000 pasienter i Norge. Rundt 56.000 pasienter i Norge fikk heparin på resept i 2018.

Sykehusene har også allerede begynt å hamstre inn legemiddelet.

