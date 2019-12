PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark

Ifølge NRK hadde en terrorsiktet nordmann i 20-årene kontakt med en eller flere av de pågrepne i terrorsaken i Danmark. PST bekrefter en kobling.

Dansk politi pågrep 20 personer onsdag etter mistanke om terrorplanlegging. Nå bekrefter PST ifølge NRK at de er kjent med at en terrorsiktet nordmann har hatt forbindelse med Danmark. Foto: Foto: Henning Bagger / Ritzau NTB scanpix / NTB scanpix

NTB

– Jeg kan bekrefte at det er en forbindelse fra den danske aksjonen til en konkret person i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NRK.

PST ønsker ikke å kommentere ytterligere noe om hvem personen er, eller bekrefte opplysningene NRK har om vedkommende, men Hugubakken sier at de er kjent med forbindelsen til Danmark. Han sier at kontakten ikke er overraskende.

– Ikke unaturlig

– Det har vi sett i svært mange terrorsaker. Det er ikke unaturlig med kontakt over landegrenser, sier han og opplyser at koblingen ikke har noen betydning for PSTs vurdering av trusselbildet i Norge.

Ifølge NRK ble mannen pågrepet av PST i september og siktet for terrorforbund. Han har ikke erkjent straffskyld i saken. Hans forsvarer, Brynjar Meling, kjenner ikke til opplysningene fra NRK.

Totalt ble 20 personer pågrepet i en aksjon i Danmark onsdag. Dansk politi mener det ble planlagt en terroraksjon i landet.

Begjært varetektsfengslet

Åtte av de pågrepne vil bli begjært varetektsfengslet torsdag, mens de øvrige pågrepne etter alt å dømme blir løslatt.

Bakgrunnen for aksjonen onsdag er mistanke om at en rekke personer var i ferd med å planlegge et terrorangrep med «militant, islamistisk motiv».

Det er ikke kjent hva planene konkret skal ha gått ut på, men de åtte som er begjært varetektsfengslet, er siktet for brudd på den mest alvorlige terrorbestemmelsen i dansk straffelov, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Åtte av dem som ble pågrepet – seks menn og to kvinner – begjæres varetektsfengslet i to rettsmøter bak lukkede dører i København torsdag.

Det betyr at tolv personer etter alt å dømme blir løslatt.