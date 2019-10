Dyr migrenemedisin dekkes ikke av staten

Regjeringen har ikke satt penger av til Aimovig, medisinen som omtales som et nytt håp til migrenepasienter. For nordmenn er medisinen svært dyr.

Helseminister Bent Høie (H) sier at han håper migrenemedisinen Aimovig blir tilgjengelig for nordmenn, til en rimelig pris, så fort som mulig. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at det ikke var rom i statsbudsjettet for medisinen fordi man da måtte kuttet eller nedprioritert noe annet, men tilføyer at han ønsker at legemiddelet blir tilgjengelig så raskt som mulig.

– Tidsperspektivet vil avhenge av forhandlingene, men her er det klart at hvis prisen hadde vært lavere fra Novartis ville Legemiddelverket ha kunne beregnet prisen lavere, sier Høie.

Legemiddelverket har beregnet at totalkostnaden på medisinen overstiger den såkalte fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner i året. Det betyr at medisinen må godkjennes på Stortinget om den skal komme på blå resept.

Legemiddelet Aimovig ble godkjent i USA i mai i fjor. Eksperter har uttalt at de tror medisinen vil gi en ny æra i migrenebehandling, men prisen har vært skyhøy. En dose Aimovig koster 5.400 kroner.

Den norske Facebook-gruppen «Aksjongruppa for Aimovig på blåresept» har flere tusen medlemmer. Gruppen har startet en underskriftskampanje for å få Aimovig på blå resept, som nå har over 5.500 signaturer.