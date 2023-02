Parat: Streik i Norsk Luftambulanse fra søndag

Et flertall av medlemmene i Parat har sagt nei til et forhandlingsforslag det var enighet om med NHO. Dermed blir det streik i Norsk Luftambulanse.

NTB

Meglingsdelegasjonene til Parat og NHO Luftfart ble i natt enige om å sende forhandlingsforslaget på uravstemning. Et flertall av medlemmene, blant redningsmenn i Norsk Luftambulanse helikopter, har sagt nei til forslaget, heter det i en pressemelding fra Parat.

Forhandlingsleder Lars Petter Larsen sier arbeidsgivers tilbud var for langt unna ansattes krav, noe som førte til at et overveldende flertall av medlemmene stemte nei til forslaget som ble lagt frem av arbeidsgiver.

Etter en uravstemning må det sendes et nytt varsel om plassfratredelse med fire dagers frist før streik kan iverksettes.

– Alt tilsier at vi vil være i streik om fire dager, noe som i praksis betyr søndag morgen, sier Larsen.