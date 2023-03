Storstreik i Frankrike mot pensjonsreform – bensinleveranser blokkeres over hele landet

Streikende arbeidere i Frankrike har blokkert leveranser av drivstoff over hele landet i protest mot pensjonsreformen.

Demonstranter protesterer mot Frankrikes omstridte pensjonsreform i Lyon tirsdag morgen.

NTB

Fransk fagbevegelse gjennomfører tirsdag den femte protestdagen siden midten av januar.

– Streiken har begynt overalt. Leveranser er blokkert fra alle raffinerier denne morgenen, sier Eric Sellini, koordinator for det franske fagforbundet CGT.

CGT sto i spissen for liknende aksjoner i fjor høst. Det førte etter hvert til at bensinstasjoner gikk tomme for drivstoff.

Den franske oljegiganten TotalEnergies opplyser at leveranser av drivstoff er innstilt ved selskapets anlegg i Frankrike. Streiken omfatter 64 prosent av arbeiderne på de aktuelle raffineriene.

En eldre kvinne passerer en vegg med en oppfordring om å delta i protestene 7. mars. «Vil du jobbe til du dør? Bli med på motstanden, generalstreik 7. mars», lyder budskapet.

Stor støtte

Protestene er rettet mot et lovforslag om å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år. Den innebærer også at man må ha jobbet i 43 år for å få full opptjening.

En fersk meningsmåling fra Elabe viser at nesten to av tre franske velgere er imot reformen og støtter protestene. Mange frykter økte forskjeller og mener at reformen først og fremst kommer til å ramme lavtlønte og arbeidere med fysisk tunge jobber.

– De har rett til å streike, sier Ali Toure, en 28 år gammel bygningsarbeider, mens han venter på et lokaltog nord for Paris.

– Manuelt arbeid er hardt, fastslår han.

Opphetet debatt

Regjeringen mener på sin side at reformen er nødvendig for å gjøre pensjonssystemet bærekraftig i årene som kommer.

Forslaget er for tiden til debatt i senatet, det øvre kammeret i nasjonalforsamlingen. Før dette har forslaget blitt diskutert i underhuset i to uker, uten at det ble holdt en eneste avstemning.

Mandagens debatt i senatet fortsatte helt til klokken 3 tirsdag morgen. Det borgerlige flertallet har gang på gang avvist alternative forslag fra venstresiden. Debatten skal etter planen gjenopptas klokken 14.30 tirsdag ettermiddag.

For Macron er det knyttet mye prestisje til reformforslaget ettersom det var en viktig del av valgkampen hans i fjor.

– Hvis vi skal opprettholde systemet, må vi jobbe lengre, sa Macron i februar.

Ny rekord?

Men fagbevegelsen, som kaller Macron for «døv», gir ikke opp.

– Jeg ber alle landets ansatte, borgere og pensjonister som er imot pensjonsreformen, om å komme ut og protestere i hopetall, sa Laurent Berger, leder for landets største fagorganisasjon CFDT, til radiostasjonen Inter mandag.

Det er ventet at over én million mennesker kommer til å delta i protestmarsjene tirsdag. På over 260 steder er det varslet arrangementer, melder nyhetsbyrået AFP. Også landets lærere deltar i protestene.

Fagbevegelsen håper at tirsdag blir den største protestdagen så langt, med opptil 1,4 millioner deltakere. Siden midten av januar har det vært arrangert fem protestdager. Det største oppmøtet hittil skjedde 31. januar, da 1,27 millioner mennesker ifølge offisielle tall møtte frem.

Fagorganisasjoner har advart om at streikene i kollektivtrafikken kan komme til å lamme landet i ukevis. Også togtrafikken kommer til å bli hardt rammet, ettersom kun ett av fem regionale tog og høyhastighetstog er ventet å kjøre som planlagt.