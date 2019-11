Nav-sjefen og statsråden uenige om kjennskap til mulige justismord

Nav-sjef Sigrun Vågeng og arbeidsminister Anniken Hauglie er ikke enige om når Nav forsto at feil regelforståelse kunne føre til at uskyldige ble dømt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng (t.v.) på pressekonferansen i oktober, der de opplyste om myndighetenes feiltolkning av EUs trygdeforordning. Nå er de uenige om når Nav forsto at feilen førte til at uskyldige mennesker ble stilt for retten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Det er veldig alvorlig at NAV allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fikk 30. august, sa Hauglie (H) til VG onsdag.

Hun viser til et internt brev datert 25. februar, som blant annet ble sendt til ytelsesdirektør Kjersti Monland.

Vågeng mener Hauglie tolker brevet feil.

– En klønete formulering har skapt et inntrykk av at Nav allerede i februar 2019 visste at folk satt i fengsel fordi vi behandlet saker feil. Det stemmer ikke, og det var ikke det denne eposten adresserte. Da denne mailen ble skrevet, var vi ikke klar over at vi hadde feil lovforståelse om opphold i EU/EØS, skriver Nav-sjefen til VG.