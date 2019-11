Nekter for å ha knivdrept Said Chataya med vilje

22-åringen som knivstakk sin fetter Said Bassam Chataya (28) på Circle K i Solheimsviken er tiltalt for drap.

KNIVSTUKKET: 28 år gamle Said Bassam Chataya ble, ifølge tiltalen, påført flere knivstikk i overkroppen. Rune Sævig (arkiv)

Det var i 21-tiden fredag 15. februar i år at politiet fikk melding om et masseslagsmål ved Circle K-stasjonen i Solheimsviken.

Der fant de 28 år gamle Said Bassam Chataya, blødende etter å ha fått flere knivstikk i overkroppen. Offerets fetter ble pågrepet, og er nå tiltalt for drap. Det var VG som først omtalte tiltalen.

Said Bassam Chataya tilhørte et rapmiljø i Bergen, og var også med i en Unicef-video fra 2012 sammen med sin venn Marco Elsafadi.

– Erkjenner å ha forvoldt død

Politiet prøvde å utføre livreddende førstehjelp, men lyktes ikke, og etter en liten time ble 28-åringen erklært død på Haukeland.

Basketaket mellom de to ble fanget opp av et overvåkingskamera ved bensinstasjonen, og skal også vise knivstikkingen.

Den tiltalte nekter skyld i drap, ifølge forsvareren, advokat Jørgen Riple.

– Det er ingen stor uenighet om hva som faktisk har hendt. Hendelsen er jo også uvanlig godt dokumentert, med bildene fra overvåkingskameraet. Han erkjenner at han har forvoldt sin fetters død. Men han sier det ikke skjedde med forsett, sier Riple.

Han mener det er snakk om grov kroppsskade med døden til følge, ikke drap.

– Ett av stikkene var dødelig. Det blir opp til retten å vurdere når akkurat det stikket ble utført, sier Riple.

LILLEBROR: 25. mai ble det holdt minnekonsert på Torgallmenningen etter drapet. – Det varmer hjertene våre at så mange har kommet hit i dag, sa Mohamed Bassam Chataya. Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Tolv ungdommer ble tatt

Totalt 12 personer ble pågrepet av politiet etter det dødelige masseslagsmålet. Flere ble siktet for falsk forklaring.

Riple vil ikke gå inn på hvorfor bataljen oppsto, ut over at det var avtalt et møte. Han sier den drapstiltalte 22-åringen ikke visste at fetteren skulle være ved bensinstasjonen.

– Det var ikke de to som skulle møtes. Konflikten var mellom min klient og noen andre. Han ble overrasket over at fetteren var med, sier Riple.

ÅSTED: Politiet sperret av hele bensinstasjonen i Solheimsviken i timene etter drapet. Rune Sævig (arkiv)

Tiltalt også for mishandling

22-åringen er også tiltalt for å ha mishandlet sin tidligere kjæreste og samboer gjennom flere måneder. Han skal blant annet ha slått og skallet henne, og også truet henne på livet. Han har også «flere ganger lusket rundt huset hennes», banket på om natten, truet med å brenne ned huset, og nektet henne å være sammen med venner og familie.

Dette nekter han all skyld for, ifølge Riple.

– Han har en helt annen oppfatning av de forholdene, sier forsvareren.

Den tiltalte vil heller ikke si seg skyldig i det siste tiltalepunktet, som handler om trusler, blant annet drapstrusler, mot den tidligere samboeren og tre andre.

Saken kommer opp i Bergen tingrett i slutten av januar. Det er satt av litt over en uke til rettssaken.