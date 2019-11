Mann (22) tiltalt for å ha drept sin fetter under masseslagsmål i Bergen

En 22 år gammel mann er tiltalt for å ha knivdrept sin 28 år gamle fetter under et masseslagsmål ved en bensinstasjon i Bergen i februar.

KNIVSTUKKET: 28 år gamle Said Bassam Chataya ble, ifølge tiltalen, påført flere knivstikk i overkroppen. Rune Sævig (arkiv)

28 år gamle Said Bassam Chataya ble, ifølge tiltalen, påført flere knivstikk i overkroppen og døde av forblødning etter kort tid, skriver VG.

Den tiltalte 22-åringen erkjenner ikke straffskyld for drap, men han erkjenner skyld for grov kroppsskade med døden til følge.

– Han forårsaket dødsfallet og har aldri bestridt det, men det går på forsettet, som blir et tema under rettssaken, sier mannens forsvarer, advokat Jørgen Riple, til VG.

Om kvelden 15. februar i år oppsto det et masseslagsmål utenfor Circle K ved Danmarksplass i Bergen. Et overvåkingskamera fanget opp hendelsen. Totalt tolv personer ble pågrepet i etterkant av slagsmålet, men ni av dem ble raskt løslatt.

22-åringen er også tiltalt for trusler og vold i nære relasjoner. Mannen erkjenner ikke straffskyld for dette.