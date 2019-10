Njie og Giske vurderte å stevne Ap for metoo-håndteringen

Haddy Njie og Trond Giske var misfornøyd med Aps håndtering av metoo-varslene. De fikk advokatråd om å gå til retten, men valgte å ikke gjøre det.

Etter fem år ble Haddy Njie og Trond Giske mann og kone. Her utenfor Nidarosdomen etter vielsen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 40 minutter siden

Fredag ble Haddy Njies bok «Dagbok 13. desember–13. februar» lansert. I boka skildrer Njie hvordan hun opplevde mediestormen som fulgte med metoo-varslene mot sin mann og daværende nestleder i Ap.

I kapitlet «Lørdag 13. januar», altså under en uke etter at Giske trakk seg som Ap-nestleder i 2018, skriver Njie om et utkast til brev til Ap som deres advokater la fram.

– De mener bevisinnsamlingen er svært betenkelig og bare innrettet på å underbygge varslernes versjoner. De mener det er kritikkverdig at partiet er både dommer og etterforsker, skriver hun.

Ble frarådet tilsvar

Advokatene råder Giske til å ikke levere noe tilsvar i forbindelse med varslersakene.

«Hvis Arbeiderpartiet i noen av sakene skulle konkludere med at det har forekommet seksuell trakassering, er vårt råd at Giske bør vurdere et søksmål mot partiet, som i en slik sak vil ha bevisbyrden for at seksuell trakassering har funnet sted», heter det i brevutkastet Njie gjengir i boken.

Giske beklaget sin oppførsel, men framholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

Mener Tajik skapte uro

I boka skriver Njie at Giskes nestlederkollega Hadia Tajik jobbet i kulissene for å skape uro rundt ektemannen. Hun skriver også at Arbeiderparti-sekretær Kjersti Stenseng bekreftet at det var Tajik som sto bak flere av de første meldingene om Giske til partiet.

I boka siteres Stenseng på at hennes opplevelse er at noen systematisk melder inn saker som det ikke er hold i. «Det virker organisert», skal Stenseng ha sagt, ifølge Njie.

NTB har vært i kontakt med Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Ap-nestleder Hadia Tajik kommenterer saken slik overfor NTB:

– Jonas og Kjersti konkluderte med at Giske hadde brutt mot partiets retningslinjer om seksuell trakassering i flere saker. Jeg støtter deres konklusjon og har utover det ingen kommentarer.

«Uutholdelig umoden»

Njie sier i et intervju i programmet Lindmo, som sendes på NRK i helgen, at verken hun eller Giske mener at han noen gang har trakassert andre personer.

– Men jeg tror at man kan sette andre mennesker i en situasjon de opplever som veldig ubehagelig eller upassende, eller at grensene deres blir presset. Og det uten at den som har makt, forstår det, sier hun.

I programmet kaller hun Giske «uutholdelig umoden» fordi han tidligere ikke reflekterte over egen makt og hvordan andre oppfattet ham.

– Når du tilegner deg makt sakte, så tror jeg ofte du ikke helt får med deg hvor stor rolle den makten spiller i møtet med andre mennesker og hvordan det ikke går an å kle av seg den makten når du er på privaten, sier Njie.

Først skeptisk til rettssak

Njie stiller seg i boken først spørrende til en rettssak. Men etter å ha tenkt seg om, kunne en rettssak vært å foretrekke, skriver hun.

– Åpen rettssak. Alle får høre anklagene. Alle får høre bevisene. Aktor er ikke dommer. Dommer er ikke etterforsker. Journalistene skal følge klare retningslinjer. Unngå forhåndsdømming. Ta forbehold. Forsvarere får tilgang til vitner og bevismateriale, skriver Njie.

«Men likevel. En rettssak», skriver hun og lar spørsmålet ligge åpent.