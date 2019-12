Mann kritisk skadd etter å ha blitt hentet opp av sjøen i Oslo

En mann er kritisk skadd etter å ha blitt hentet opp av sjøen ved Tjuvholmen i Oslo. Politiet meldte først at mannen var død.

Nødetatene ved Tjuvholmen i Oslo der de plukket opp en person som lå i sjøen. Vedkommende ble først erklært død, men senere ble det opplyst at han er kritisk skadd. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Politiet fikk melding fra en forbipasserende om at en livløs mann lå i sjøen rett utenfor Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen klokken 18.31 fredag kveld.

– Vi varslet umiddelbart alle nødetatene. Han ble tatt opp av vannet av en politibåt, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Vet ikke hva som har skjedd

Mannens pårørende er ikke varslet, og politiet vil derfor ikke gi noen opplysninger om mannen.

– Vi har en viss aning om hvem mannen er, men det jobbes med å få en sikker ID på ham, sier Grøttum.

Det skal ikke ha vært fartøy involvert, og politiet har heller ikke opplysninger som tilsier at det kan ha vært noen andre i vannet.

Politiet vet ikke hvor lenge mannen hadde ligget i sjøen før han ble hentet opp.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, og vi har ikke vært i kontakt med noen vitner som har sett at mannen har havnet i vannet. Det er en del videoovervåking i området, så vi vil forsøke å få tak i dette materialet, sier Grøttum.

Meldte at mannen var død

Politiet meldte på Twitter klokken 19.06 at mannen var død, men klokken 20.10 meldte de at mannen er kritisk skadd og at han er under behandling på sykehus.

– Det er sånne misforståelser som kan skje når vi på operasjonssentralen får fortløpende informasjon fra patruljer på stedet. Det ble sagt at det sto svært dårlig til, men samtidig prøver helse med det de har tilgjengelig av ressurser. I det oppsto det en misforståelse, sier Grøttum.

Publisert: Publisert 20. desember 2019 20:46

