2000 pakker uvirksom ADHD-medisin solgt

– Det er tomt for virkestoff i en del av tablettene.

FAGSJEF: Det har blitt solgt rundt 2000 pakninger av ADHD-medisinen Metylfenidat uten virkestoff, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. Foto: Berit Roald, NTB scanpix (arkiv)

En rekke pakker med ADHD-medisinen Metylfenidat uten virkestoff er blitt solgt her i landet. Nå kalles legemiddelet tilbake.

– Det er tomt for virkestoff i en del av tablettene, og vi har startet tilbakekalling av legemiddelet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

KALLES TILBAKE: Legemiddelprodusenten Teva tilbakekaller Methylphenidate Teva 10 mg kapsler, batchnummer A909021, fordi det er oppdaget enkelte tomme kapsler i pakninger fra denne batchen. Foto: Statens legemiddelverk / NTB scanpix

Det har blitt solgt rundt 2000 pakninger uten virkestoff, skriver Dagens Medisin.

Madsen understreker at feilen ikke er livsfarlig, men at det er en risiko for at pasienter ikke får effekt av legemiddelet. ADHD-pasienter oppfordres til å gå til legen, få ny resept og levere inn den gamle medisinen.

Medisinen er relativt ny i behandlingen av ADHD. Den brukes som et alternativ til Ritalin.

