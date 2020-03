Oppdatert: Her er dagens viktigste saker om koronautbruddet

Forbered deg på flere uker hjemme. Og: Slik skal du oppføre deg ute på tur nå.

Foto: Ørjan Deisz

Italia har passert Kina i antall døde av covid-19, og i dag steg dødstallet i landet til over 4000. I Norge er 135 personer innlagt på sykehus. Syv er døde.

1. Syk? Snart kan du logge inn og melde deg som et tall i statistikken.

Foto: Bård Bøe

Flere må testes. Det mener eksperter på både epidemi og statistikk. Slik kan vi finne ut hvor farlig koronaviruset faktisk er – og ikke bare for risikogruppene eller de som blir alvorlig syke.

Tallene som er samlet inn til nå er «totalt upålitelige», mener Stanford-professor John Ioannidis. Han frykter at myndighetene fatter drastiske beslutninger uten det rette grunnlaget.

– Det kan godt være at tiltakene som settes i verk er korrekte, men det kan også være at de er en total bommert, sier professoren.

Fortsatt er det helsepersonell og personer i risikogruppene som blir prioritert for testing i Norge. Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet er enig i at det ikke gir god nok oversikt over hvor mange som faktisk er smittet og hvilke tiltak som virker.

Men fra neste uke kan et nytt system bøte på det. Dersom arbeidet går som planlagt, skal du da nemlig kunne logge deg inn på Helsenorge.no og registrere om du har hatt symptomer som kan tyde på koronasmitte.

2. Forbered deg på å bli hjemme enda lenger

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

To uker med stengte skoler og barnehager er lenge, bare spør enhver småbarnsforelder. Men mest sannsynlig er det ikke over med de to ukene. På dagens pressekonferanse understreket helseminister Bent Høie at vi må være forberedt på at perioden blir forlenget.

Selv om antall nye smittede ikke har økt mye de siste dagene, forventer FHI nå en gradvis økning.

– Vi klarer ikke å stoppe denne epidemien selv med disse inngripende tiltakene, sa avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstuttet.

Regjeringen og helsemyndighetene vil i løpet av helgen vurdere om de strenge tiltakene skal fortsette også etter de første ukene.

3. Plutselig var alle ute på tur. Men hvordan skal vi egentlig oppføre oss ute nå?

Foto: Roar Lyngøy

Sol fra blå himmel og fri fra skole og barnehage. Normalt et drømmescenario for enhver bergenser. Og det krydde av folk både på byfjellene, på lekeplasser og i parker i dag.

Men hvor lurt er det egentlig?

Fysisk aktivitet er absolutt å anbefale, mener ekspertene vi har snakket med. Men det er visse forholdsregler du bør ta.

