Ingrid la ut en melding på Facebook. Nå er det flere tusen som vil hjelpe i Bergen.

Ingrid Alnes Buanes ønsker å hjelpe personer som sitter i hjemmekarantene. Foto: Silje Robinson

Da Ingrid Alnes Buanes hørte at folk brøt koronakarantene for å gå på butikken, tok hun grep.

– Det er jo rett og slett teit og litt uansvarlig, begynner hun.

Og fortsetter:

– Da tenkte jeg at jeg kunne hjelpe til slik at folk skulle få slippe å bryte karantenen sin.

Onsdag ettermiddag la hun derfor ut følgende melding i sin lokale Facebook-gruppe «Hva skjer i Eidsvåg/Eidsvågsneset?»:

«Er det noen som er i koronakarantene i området? Si fra hvis dere trenger hjelp til handling e.l. Trenger ikke å bryte karantene for å handle når man har naboer ;-) Kontakt de som melder seg i tråden under her, så fikser vi det!»

Dette var meldingen Ingrid Alnes Buanes la ut på Facebook torsdag kveld. Foto: Skjermdump

Flere ønsker å hjelpe

Etter at Buanes sitt innlegg ble lagt ut er det opprettet minst to Facebook-grupper for hjelp til personer som sitter i koronakarantene i Bergen.

I «Corona-hjelp Bergen» er det mange som tilbyr hjelp til for eksempel handling av mat. Siden gruppen ble opprettet torsdag ettermiddag har over 2000 personer meldt seg inn.

– Det gikk utrolig fort, og antallet medlemmer vokser hele tiden, sier Beathe Haaland som opprettet gruppen.

Hun ble inspirert av venninnen Silje Hjemdal som la ut en melding der hun ville tilby hjelp på Facebook.

– Situasjonen utvikler seg fort nå, og jeg tenker at det er fint å lage en plattform der man kan hjelpe hverandre. Det er kanskje mange som ikke har familie som kan hjelpe, og da sitter man fort alene uten å for eksempel kunne handle det man trenger, sier Haaland.

Beathe Haaland opprettet gruppen for at folk i byen skal kunne hjelpe hverandre i forbindelse med virusutbruddet. Foto: Privat

Haaland håper gruppen kan være til hjelp for flest mulig folk, og at medlemmene kan bruke gruppen til å finne flere måter å hjelpe hverandre på.

– Nå i første omgang er det kanskje en del som trenger hjelp til å handle mat. Etter hvert blir kanskje flere syke og trenger hjelp til andre ting. Det er vanskelig å si hvordan det kommer til å bli. En ting man kan få hjelp til er kanskje å gå tur med hunden, sier Haaland.

Venninnen, Silje Hjemdal, forteller at hun mener det er viktig at de som er frisk og har mulighet til å bidra på forsvarlig vis kan gjøre det.

Handle, kjøre og barnepass

På Landås er det laget en egen gruppe hvor beboere tilbyr å hjelpe hverandre med ulike hverdagsting. Gruppen har fått navnet «Folk som hjelper hverandre med ting – Landås» og har i skrivende stund fått over 360 medlemmer.

I gruppen tilbys handling av matvarer, kjøring og henting av ting og barnepass.

På linje med facebookgruppene har Ingrid Alnes Buanes på Eidsvågneset fått stor respons.

– Det har vært mye «så flott» og «så grei du er», mens andre har tipset om å handle på nett og få varene levert på døren, sier hun.

Ingrid Alnes Buanes synes folk kan bli flinkere til å be om hjelp. Foto: Silje Robinson

Men ingen har tatt kontakt for å få hjelp det første døgnet, forteller Buanes torsdag kveld.

Det tror hun kan ha sammenheng med at ikke så mange trenger hjelp foreløpig, og væremåten til nordmenn generelt.

– De fleste nordmenn synes det er flaut å snakke med fremmede, og ønsker ikke å være til bry, sier Buanes, som selv jobber som norsklærer for innvandrere på Nygård skole.

Og fortsetter:

– Jeg har nok blitt litt sosialisert på jobben. Andre kulturer har nok en annen nabolagskompetanse enn oss nordmenn, sier hun om hvorfor hun la ut meldingen.

Råd fra eksperten

Virusekspert ved UiB, Rebecca Cox, sitter selv i hjemmekarantene etter en tur til England. Hun mener hjelpetiltakene er et godt initiativ, men har et viktig tips til alle som ønsker å bidra.

– Folk må huske at de som sitter i karantene gjør det for å forebygge smittespredning. Det er viktig at man holder avstand og ikke er for lenge sammen med noen som er i karantene, sier hun.

Cox mener et fint hjelpetiltak kan være å ta en ekstra telefon til en nabo eller bekjent for å sjekke at de har det bra.

– Det viktigste nå er at vi tar vare på hverandre og tar rådene fra myndighetene på alvor, avslutter hun.