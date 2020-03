Ansatt på kjøpesenter korona­smittet – var på jobb lørdag

Det bekrefter senterleder ved Horisont i Åsane.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Den ansatte har vært på jobb seinest lørdag, opplyser senterleder Lise Færøvik ved Horisont. Foto: Vegar Valde (arkiv)

– Vi bekrefter at én av våre ansatte har testet positivt på koronaviruset, sier senterleder Lise Færøvik ved Horisont.

Og legger til:

– Den ansatte er i god form, men er hjemme i karantene i 14 dager, sier senterlederen.

Vedkommende skal ifølge Færøvik ha blitt koronatestet fredag 28. februar, og fått svar lørdag 29. februar.

– Han var på jobb på både fredag og lørdag, sier hun.

Hun sier videre at den ansatte skal være smittet av en person som har tilknytning til Nord-Italia.

– Hvor mange dager har han vært på jobb etter at han har hatt kontakt med smittekilden?

– Det har jeg ikke lyst til å opplyse om.

Desinfisert butikklokale

– Ti i hans omgangskrets er testet, men resultatet er negativt, legger hun til.

Blant dem som er testet, er to kolleger den smittede skal ha vært på jobb sammen med.

– Det er ikke en risiko for at kunder er smittet, sier Færøvik, som videreformidler informasjon en overlege på Haukeland skal ha gitt til den smittede.

Det er medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune enig i.

– Det er lite sannsynlig at en person i et ansatt-kunde-forhold er smittsom, ettersom man oppfører seg annerledes enn med bekjente. Vi sier at personen kan smitte innen en radius på én meter, sier Trond Egil Hansen

Senterlederen sier videre at alle områder som har vært berørt av den smittede ansatte , ble desinfisert søndag kveld.

På senteret ber de kunder og ansatte om å være nøye med håndhygienen.

– Vi følger tett med på situasjonen, og følger rådene fra norsk helsemyndigheter, sier hun.

Mandag kveld holdt Bergen kommune pressekonferanse om koronaviruset. Foto: Paul S. Amundsen

Én ny smittet i Bergen

Direktør i etat for helsetjenester i Bergen kommune, Brita Øygard, bekreftet at de er klar over den ansatte på Horisont.

Hun forteller også at det ikke er sannsynlig at personen har smittet andre mennesker.

På pressekonferansen mandag kveld opplyste Bergen kommune at én ny person er smittet i Bergen.

– Personen er i relasjon til de tidligere smittede, så vi kjenner smitteveien. Denne personen har også vært i Nord-Italia, sier etatsdirektør i etat for helsetjenester, Brita Øygard.

Det er nå syv personer i Bergen som har testet positivt for koronaviruset.

Totalt er 25 smittet av koronavirus i Norge.

9 av tilfellene er i Vestland, 12 av tilfellene er i østlandsområdet, inkludert 5 ansatte ved Oslo universitetssykehus, 2 i Agder, 1 i Rogaland og 1 i Tromsø, opplyser FHI.

Fakta Fakta om det nye koronaviruset Folkehelseinstituttet definerer følgende områder med vedvarende spredning: Kina, Hongkong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia, altså Nord-Italia.

En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke.

Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Folkehelseinstituttet har bedt norske helsemyndigheter om å forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilder: Folkehelseinstituttet og NTB Les mer