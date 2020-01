Bil påkjørt av bergenstoget i Vikersund

En bil er truffet av toget på en planovergang i Vikersund i Modum. Alle nødetater har rykket ut.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har ikke oversikt på stedet ennå og kan ikke si så mye om skadeomfanget, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til NTB.

Bilen ble påkjørt av bergenstoget i retning Drammen. Den ble fanget mellom bommene og befant seg på planovergangen da sammenstøtet fant sted.

Det var tre personer i bilen. Alle kom seg ut av den før sammenstøtet.

– To av dem er ikke fysisk skadet, men skadeomfanget på den siste personen er ukjent, sier operasjonslederen til BT.

Hun kan ikke si noe om de materielle skadene på verken bilen eller toget, men forteller at nødetatene jobber med å få kontroll på situasjonen.

Meldingen kom inn til alarmsentralen i 21.20-tiden tirsdag kveld.

– Vi vet ikke hvor mange personer som var i toget. Vi er på stedet, sammen med brannvesenet og helsepersonell, sier Meyer, som så langt ikke har fått opplysninger om hvordan det ser ut på stedet og hvor store de materielle skadene er.

Politiet skriver også at det skal ha vært tre personer i bilen som har kommet seg ut, og at to av dem ikke skal være fysisk skadet.

Brannvesenet er også på stedet.

– Toget blir stående mens politi og nødetater gjør sitt arbeid på stedet. Vi jobber med å finne alternativ transport for dem som er i toget. Vi bestiller nå busser, sier informasjonssjef Gina Scholtz i Vy.

Det var i overkant av 100 passasjerer om bord i toget da påkjørselen skjedde.

Scholtz vet ikke konsekvensene for nattoget fra Oslo til Bergen, som går klokken 23.25.

– Dersom sporet fortsatt er stengt kjører vi eventuelt en alternativ rute om Roa, men det vil vi i så fall informere om, sier hun.

– Vi har fått beskjed om at der har vært en kollisjon med en bil. Det var et slags dunk og så stoppet toget. Vi har fått beskjed om at vi blir evakuert, og får straks lov å forlate toget, sier Simen Tegle Karlsen, som er om bord i toget på vei fra Bergen til Oslo.

Karlsen forteller videre at passasjerene har fått beskjed om at de skal bli busset videre.

– Gikk det rolig for seg?

– Det var ikke ubehagelig om bord. Det har vært noen brannbiler og politi på stedet.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 21:44 Oppdatert: 28. januar 2020 22:15

Mest lest akkurat nå

Anbefalt