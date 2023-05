Politiet varsler flere tiltak, men oppfordrer alle til å feire pride

Gjennom dialog med arrangørene skal politiet iverksette tilpassede tiltak for å legge til rette for at pride-arrangementer over hele landet.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Politidistriktene vil ha dialog med lokale pride-arrangører og iverksette tiltak basert på foreliggende risikovurderinger, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD), i en pressemelding.

I tillegg til lokal dialog mellom politiet, LHBT+ organisasjoner og andre arrangører er det også avholdt møter på nasjonalt nivå. PST, Oslo politidistrikt og POD gjennomførte torsdag et møte med representanter fra mange berørte organisasjoner.

Her ble det blant annet orientert om PSTs trusselvurdering i tilknytning til pride.

Politiet skriver videre at sikringstiltakene spenner seg over et vidt register.

Hvilke tiltak som iverksettes, baseres ifølge politiet på flere forhold, blant annet trussel- og risikovurderinger, nasjonalt- og lokalt situasjonsbilde, størrelse på arrangement og antall deltakere.

– Det er stor variasjon mellom formatene på de ulike pride-markeringene og mange ulike faktorer som spiller inn i vurderingen omkring hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Derfor vil det være lokale vurderinger som ligger til grunn for politiets sikringstiltak ved de ulike arrangementene, forklarer Vandvik.