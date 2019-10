NHO frykter driftsproblemer i oljebransjen ved brexit

GOD JOBB, MEN: NHO-direktør for arbeidsliv Nina Melsom sier regjeringen har gjort en god jobb med å forhandle frem midlertidige avtaler for varehandelen og for videreføring av rettigheter for britiske og norske borgere bosatt i hverandres land. Men disse avtalene ikke gjelder for britiske borgere som er på midlertidig opphold. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix