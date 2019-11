Mann pågrepet etter funn av eksplosiver for andre gang på kort tid

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter funn av eksplosiver i et hus i Sola kommune. Så sent som i april ble han siktet for å oppbevare sprengstoff.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

NTB

Det nye funnet av eksplosiver ble gjort onsdag ettermiddag. Politiets bombegruppe skal undersøke gjenstandene, opplyser Sørvest politidistrikt.

Mannen er siktet for ulovlig befatning med eksplosiver, opplyser jourhavende jurist Tonje Leirgulen Ravndal. Samme mann ble i april pågrepet og siktet for oppbevaring av sprengstoff på samme adresse.

– Saken er fortsatt under etterforskning, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Boligen var onsdag kveld sperret av. Det var ikke fare for øvrige omgivelser, og ingen hus i nærheten av den aktuelle boligen ble evakuert.

Funnet ble gjort i forbindelse med en husransakelse etter at mannen ble mistenkt for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Politiet tror ikke flere personer er involvert i saken.