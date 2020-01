Kineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset

De to kineserne som denne uken kom til Finland via Norge, var ikke bærere av coronaviruset, melder den finske statskanalen Yle.

NTB

De to kinesiske turistene oppsøkte helsehjelp i Ivalo i Lappland i Nord-Finland. De kom fra Wuhan i Kina til Finland via Gardermoen og Kirkenes. Det var i Wuhan coronaviruset først ble oppdaget i begynnelsen av januar.

Fredag kveld er det bekreftet at de to ikke er bærere av coronaviruset, skriver Yle.

Outi Liisanantti, kommuneoverlege i Enare, sier til statskanalen at hun er lettet over at de to ikke har det mye omtalte viruset. De er trolig smittet av en vanlig luftveisinfeksjon, og ikke influensa.

