FHI tror 13.000 har vært smittet av korona i Norge

FHI melder om store mørketall på hvor mange som er koronasmittet. Ekspertene anbefaler derfor regjeringen å videreføre de strenge tiltakene.

Direktør Camilla Stoltenberg la frem den nyeste risikovurderingen til Folkehelseinstituttet tirsdag. Foto: Lise Åserud

Det kan være opp til elleve ganger så mange koronasmittede i Norge som det offisielle tallet viser.

Det kommer frem i den nye fremskrivningsmodellen som Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte tirsdag.

– Vi har hele tiden antatt at det finnes mørketall, og regner med at de har økt raskt. Vi kan nå bruke tallene på sykehusinnleggelser til å beregne antallet personer vi tror er smittet i befolkningen, sa direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, på en pressebrief tirsdag.

Før 21. mars tror FHI at hver smittede i Norge, smittet i gjennomsnitt 2,4 andre. Dersom smittetallet fortsetter å være like høyt vil det sprenge kapasiteten i norsk helsevesen. Foto: Bård Bøe

– Beste anslaget vi har

I modellen antar man at viruset har hatt et smittetall på 2,4 – det vil si at hver smittede i gjennomsnitt har spredd sykdommen til 2,4 andre.

Basert på det mener FHI at det mandag var et sted mellom 7120 og 23.140 smittede i Norge. Instituttet tror fasiten ligger et sted i midten, på rundt 13.100, men presiserer at tallene fremdeles er usikre.

– Dette er det vi tror, men altså med stor usikkerhet. Likevel er det beste anslaget vi har over hvor mange som faktisk er smittet i Norge, sier Stoltenberg.

Antallet bekreftede smittede var på samme tidspunkt litt over 2000, noe som betyr at FHI tror det reelle tallet er mellom 3,5 og 11 ganger høyere enn det offisielle.

– Tegn til avflating

Dersom smittetallet holder seg på 2,4, vil antallet syke raskt overgå kapasiteten på sykehusene. Stoltenberg presenterte tall som viste at vi da vil ha 146.000 smittede og flere tusen innlagte på sykehus i Norge 13. april.

– Vi tror ikke vi er på denne banen, men vet ikke hvor mye vi avviker fra den, sier hun.

Målet er å få smittetallene under 1, det vil si at hver smittede bare smitter én annen person, og helst færre. FHI mener vi er på vei i den retningen nå.

– Det er klare tegn til avflating av kurven når det gjelder sykehusinnleggelser siden lørdag. I tillegg ser vi at atferden er annerledes blant folk. Data fra mobilnettet viser at folk beveger seg mye mindre rundt nå. Så vi ser at tiltakene virker, sier Stoltenberg.

Hun konkluderer:

– Det er veldig viktig å holde oppe trykket for å få ned smittetallet nå.

– Kan ikke gi opp

Helsedirektoratet anbefaler å videreføre de strenge koronarestriksjonene i to nye uker.

– Målet er slå ned epidemien så langt vi kan. Målet er at hver person smitter færre enn én person. Det er et krevende mål, men vi kan ikke gi det opp, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han sier at det er viktig å vinne tid.

– Å slippe opp nå vil innebære en sikker overbelastning av helsetjenestene. Vi må også beskytte risikogruppene våre. Derfor bør innførte tiltak nå opprettholdes. Vi kan ikke risikere å miste effekten av disse tiltakene, derfor bør det ikke gjøres for mange unntak, sier Guldvog.

Når det gjelder stengte skoler og barnehager, sier Guldvog at det er et tiltak som har store samfunnsmessige konsekvenser, og at flere fylkesmenn har uttrykt bekymring for virkningen for sårbare barn.

– Likevel mener vi det er viktig å opprettholde tiltaket nå, men at man kan se på unntak for sårbare barn, sier Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet vil at regjeringen skal videføre de omfattende koronatiltakene. Foto: Naina Helen Jåma

Hvor lenge skal dette vare?

Helsedirektoratet sier det kan være aktuelt å råde regjeringen til lempe på restriksjonene om noen uker.

Men det spørs på hvordan smittetallet utvikler seg.

– Vi håper vi lykkes så raskt som mulig, og at det blir mulig å lempe på noen av tiltakene over påsken. Det er avhengig av at folk løfter i fellesskap, og gjennomfører solidaritetsdugnaden, sier Guldvog.

Venter pandemitopp

Den forrige risikovurderingen ble lagt frem den 12. mars.

Da sa Folkehelseinstituttet at koronapandemien ville nå toppen mellom mai og oktober i år.

Folkehelseinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for at så mange som 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet av koronaviruset, og at mellom 733.000 og 780.000 personer kan bli syke.

22.000 av dem så dårlige at de må på sykehus.

– Ved å spre sykdommen utover i tid kan vi få en håndterbar situasjon som betyr at helsetjenesten kan tilby behandling til alle som trenger det, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg 12. mars.