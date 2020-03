Høie om koronatiltak: Farlig å gå for raskt fram

Helseminister Bent Høie (H) frykter at folk skal miste respekten for smitteverntiltakene dersom det settes inn for strenge tiltak for fort.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener det kan være farlig å sette inn for kraftige tiltak mot korona for raskt. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

I forbindelse med koronautbruddet vil det være et ønske fra mange om å sette inn veldig inngripende tiltak på et veldig tidlig tidspunkt. Men det advarer Høie mot.

– Det kan i en slik situasjon være farlig. Hvis folk lever med inngripende tiltak som de opplever at egentlig ikke har noen effekt, kan de miste tilliten til disse tiltakene på det tidspunktet hvor vi faktisk har behov for dem, sier helseministeren til NTB.

Flere tiltak vil komme

– Mange har etterlyst mer inngripende tiltak, og det vil nok komme. Da må vi ha respekt for disse tiltakene når vi faktisk har behov for dem. Slike tiltak vil komme i en situasjon der vi har lokal smittespredning i Norge. Da vil folk måtte leve med ganske inngripende tiltak over tid, og da må vi være trygge på at folk faktisk respekterer dem og følger dem, sier Høie.

Tirsdag holdt han en redegjørelse om koronautbruddet i Stortinget, der han ba sykehusene stålsette seg for en «middels pandemi» med opptil 20.000 sykehusinnleggelser.

Det som bekymrer helseministeren mest akkurat nå, er for det første å greie å skaffe nok beskyttelsesutstyr til ansatte i helsetjenesten.

Det andre er å få befolkningen til å respektere informasjonen om nødvendige tiltak. At folk følger rådene som blir gitt, er svært viktig for å dempe utbruddet og hindre epidemien i å nå topper med svært mange syke på én gang, sier Høie.

– Det er helt avgjørende, slår han fast.

Tydeligere råd

Høie har allerede fått kritikk for ikke å ha kommet med tydelige nasjonale råd, noe som har ført til ulike smitteverntiltak i ulike kommuner.

– Vi kommer til å ha behov for enda tydeligere nasjonale råd når smittesituasjonen i Norge endrer seg. Og de kan komme allerede i løpet av dagen i dag, sier helseministeren, som frykter at koronaepidemien kan komme til å vare i opptil ett år.

Norske sykehus kan maksimalt behandle 1.200-1.400 intensivpasienter samtidig. På spørsmål om han frykter at virusutbruddet vil sprenge kapasiteten, svarer Høie:

– Vi jobber nå med å trappe opp helsetjenesten for å prøve å unngå å komme i en situasjon der vi får dødsfall som følge av at vi ikke kan gi god nok helsehjelp. Men det kommer til å bli prioriteringer mellom pasienter, bekrefter han.

