Forsvareren: PST-forklaringen til terrorsiktet kvinne nyttig for etterretningen

Opplysningene den IS-siktede kvinnen gir PST i avhør, bør være svært nyttige også for etterretningstjenesten, mener forsvareren.

Advokat Nils Christian Nordhus mener hans klient – en terrorsiktet kvinne som nylig ble hentet hjem ra Syria med sine to barn – sitter på informasjon som bør være av stor interesse for etterretningstjenesten. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kvinnen samarbeider med Politiets sikkerhetstjeneste (PST), ifølge forsvareren, advokat Nils Christian Nordhus. Hun kommer ikke til å begrense sin forklaring til forhold som kun gjelder hennes egen straffesak – som omfatter deltakelse i ekstremistgruppene Nusrafronten og IS, understreker han.

Kvinnen kommer også til å gi PSTs folk utstrakt informasjon som trolig blir nyttig for den norske etterretningstjenesten.

– Hun var i Syria i en lang periode før IS-kalifatet ble etablert og i hele dets levetid. Hun har også vært i Syria i lang tid etter at kalifatet falt. Det er klart hun har informasjon som ikke bare kan bidra til å oppklare straffesaken, men som også etterretningen kan bruke, og som forskere kan nyttiggjøre seg for å forebygge at noe slikt skjer igjen, sier Nordhus til NTB.

Siktet for terrordeltakelse

Den norsk-pakistanske 29-åringen er siktet for å ha deltatt i gruppen tidligere kjent som Nusrafronten, en al-Qaida-tilknyttet gruppe, samt IS i perioden 2013 til 2019. Hun har vært gift med to framtredende islamister, men hevder selv at hun kun har laget mat, vasket klær og tatt seg av barna.

Siktelsen gjelder deltakelse i en terrororganisasjon og ikke at hun har vært stridende. Hun erkjenner at hun «gjorde flere feilvurderinger både før avreise fra Norge og under deler av oppholdet i Syria», ifølge Nordhus.

I tillegg blir det trolig sentralt å få kartlagt «om hun i Syria har befunnet seg i en slik situasjon at hun ikke hadde noen handlingsalternativer».

– Hun nekter straffskyld etter siktelsen, understreker han.

– Lettelse å forklare seg

Kvinnen og hennes to barn, en fem år gammel gutt og en tre år gammel jente, ble hentet tilbake til Norge på humanitært grunnlag, fordi norske myndigheter fryktet alvorlig sykdom hos gutten. Hun ble umiddelbart pågrepet da hun landet på Gardermoen for snart to uker siden og vil trolig bli holdt i langvarig varetekt i påvente av påtaleavgjørelse og eventuell rettsbehandling.

Nordhus vil ikke gå i detalj om innholdet i kvinnens forklaring, men antyder at den er svært omfattende. Avhørsprosessen er fortsatt i en tidlig fase, poengterer han.

– Hun samarbeider godt med PST. Det er en lettelse for henne å ha kommet i gang med å bidra til oppklaringen av sin egen straffesak og å gi informasjon som kan bidra til å forhindre at andre gjør samme feil som henne, sier han.

Rett på sykehus

Den lille familien tilbrakte de første dagene i Norge på Ullevål sykehus under overvåking av politiet. Det var den fem år gamle guttens alvorlige helsetilstand som var den direkte årsaken til at norske myndigheter valgte å innlede en prosess for å hente ham hjem.

Etter legeundersøkelser i Syria i 2017 ble gutten diagnostisert med den dødelige sykdommen cystisk fibrose.

Nordhus ønsker å skjerme barna og vil ikke komme inn på hvor kvinnen befinner seg eller hvilke «sikkerhetsmessige tiltak og tilbud PST har iverksatt».

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 05:57

