Mann siktet for drap på sin 15 år gamle sønn på Toten

Mannen som var siktet for drapsforsøk på sin 15 år gamle sønn på Kapp i Østre Toten kommune, er nå siktet for drap etter at gutten døde av skadene.

For mindre enn 30 minutter siden

NTB

Det bekrefter politiet på en pressekonferanse tirsdag. Politiet vil begjære forlenget varetektsfengsling av mannen.

Han er også siktet som før for seksuelle overgrep mot gutten og for frihetsberøvelse av moren.