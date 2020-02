Skredfare i store deler av Sør-Norge

Det er meldt om stor eller betydelig snøskredfare i store deler av Sør-Norge tirsdag og onsdag.

Ifølge varslingstjenesten Varsom.no er det betydelig snøskredfare helt fra Sunnmøre til Vest-Telemark. På Voss og i Hardanger er det varslet stor snøskredfare, nivå fire av fem.

Ved E16 i Gudvangen gikk det tidligere mandag et stort snøskred. Siri Larsen Ramsøy, som filmet skredet, forteller at alt gikk bra.

– Masse lufttrykk og litt snø. Dette er vi godt vant med her i dalen, skriver hun.

Uvær i fjellet

Bergensbanen er fortsatt stengt etter et snøskred mandag, og folk er fortsatt innestengt på Haukeliseter på grunn av uvær på fjellet.

Røde Kors advarer om snøskavler som kan bryte sammen og dermed utløse snøskred i områder der det ikke er varslet om skredfare.

Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps opplyser at snøskavlbrudd er et fenomen som for øyeblikket kan gi ubehagelige overraskelser i deler av fjellet i Sør-Norge.

– Jeg anbefaler alle å tenke seg nøye om når man beveger seg nær bratte heng og legg gjerne rastepausen et stykke unna slike skråninger, sier landsrådslederen i en pressemelding.

Se etter faretegn

Røde Kors anbefaler folk i vinterfjellet å lese snøskredvarselet for området man befinner seg i og se etter faretegn for snøskred i naturen.

Organisasjonen opplyser også om at det er lurt å planlegge turer hjemme og legge dem opp etter vær- og snøforhold – og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå.